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İtalya'da orman yangınları: 3 kişi hayatını kaybetti, Calabria yönetimi OHAL istedi

12.08.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığı İtalya'da orman yangınlarında dün üç kişi hayatını kaybetti. Orman yangınlarından en ağır etkilenen bölgeler arasında yer alan Calabria'da bölgesel yönetim, hükümetten olağanüstü hal ilan etmesini istedi.

İtalya'da orman yangınları: 3 kişi hayatını kaybetti, Calabria yönetimi OHAL istedi

Hava sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığı İtalya'da orman yangınlarında dün üç kişi hayatını kaybetti. Orman yangınlarından en ağır etkilenen yerler arasında yer alan Calabria'da yönetim, merkezi hükümetten bölgede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmesini istedi. Sicilya'da ise bölgesel yönetim "kriz ve acil durum" ilan etmişti.

Dün İtalya'nın güneyindeki Calabria'da iki, Sicilya'da da bir kişinin yangınlarda hayatını kaybettiği açıklandı.

Calabria bölgesinde geçen hafta da aynı aileden iki kişi, tahminen zeytin ağaçlarını kurtarmaya çalışırken yaşamlarını yitirmişti.

20 milyondan fazla hayvan öldü

Yangınlarda 20 milyonun üzerinde hayvanın da öldüğü hesaplanıyor. Bu hesaplama, çevre örgütü Legambiente tarafından, yanan hektar başına ortalama yabani hayvan sayısı baz alınarak yapıldı. Ülkede son 2 ayda 110 bin hektarın üzerinde alan yandı.

Hesaplamalara göre yangınlarda kertenkele, yılan, kaplumbağa gibi 15 milyon sürüngen; karaca, geyik, tilki, sincap gibi iki milyon memeli hayvan; kurbağa, semender gibi dört milyon amfibik hayvan ve iki milyon kuş öldü.

Bu yaz kül olan 110 bin hektarlık alanın yaklaşık 100 bin hektarı Sicilya, Calabria ve Sardinya bölgelerinde yer alıyor.

İtfaiyenin açıklamasına göre son 12 saatte 528 yangın müdahalesi gerçekleştirildi. Bunların 230'u Sicilya'da, 100'ü Calabria'daydı.

Reuters

'**2021'de yangınlar yüzde 202 arttı**'

İtalya Ulusal Ziraatçılar Derneği ülkede bu yıl çıkan yangınların, 2008-2020 ortalamasına kıyasla yüzde 202 arttığını açıkladı.

İtalya'da sıcak hava dalgası ve yüksek basıncın etkisiyle bu hafta hava sıcaklıkların önemli ölçüde artması nedeniyle yangın riskinin arttığı uyarısı yapılmıştı.

Sicilya'nın Siracusa kentinde dün 48.8 derecelik sıcaklık ölçüldü. İtalyan meteoroloji yetkilileri bunun Avrupa'da bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık olduğunu bildirdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ise henüz bu veriyi teyit etmedi.

Afrika'dan gelen Lucifero isimli yüksek basınç sisteminin etkisiyle hava sıcaklıklarının Cuma günü zirveye ulaşması bekleniyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı, Cuma günü için aralarında başkent Roma'nın da bulunduğu 15 kent için kırmızı alarm verdi.

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