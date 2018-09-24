HABER

İtalya'da Pakistan vatandaşına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:52 | Son Güncelleme

Modena'da bir İtalyan, Pakistanlı bir kişiyi hava basınçlı tabancayla yaraladı

İtalya'nın kuzeyindeki Modena kentinde bir İtalyan, Pakistanlıyı hava basınçlı tabancayla ateş ederek yaraladı.

Modena yerel gazetelerinde yer alan haberde, Castelfranco Emilia ilçesinde, geçen cumartesi yerel saat ile 20.40 (TSİ 21.40) sıralarında, yoldan geçen bir arabadan sokakta yürüyen 27 yaşındaki bir Pakistanlıya ateş edildiği belirtildi.

Olayla ilgili mobese görüntülerini izleyen jandarmanın, 21 ve 23 yaşlarındaki iki erkek ve 18 yaşındaki bir kadının bulunduğu araçtan hava basınçlı tabanca ile ateş edildiği belirlendi.

Tabancayı kullanan 23 yaşındaki İtalya'nın, ateş ettikten sonra "Bu siyahı vurdum!" diye bağırdığı kaydedildi. Arabadaki 3 kişinin "eğlence" için rastgele ateş ettikleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Jandarma kaynakları Pakistanlının "siyah değil sadece bronzlaşmış bir teni olduğunu, o yüzden saldırının ırkçı bir amaç taşıyıp taşınmadığının bilinmediğini" öne sürdü.

Ateş eden ile yanındaki iki kişinin vandalizm ile suçlandığı, ırkçı saldırı olasılığının da araştırıldığı kaydedildi.

Dirseğiden yaralanan Pakistanlının hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

İtalya'da son dönemlerde ırkçı saldırılarda artış görülmesi dikkati çekiyor.

PARTNERHaftada kaç gün spor yapmak lazım?Haftada kaç gün spor yapmak lazım?
Irmakta boğulan öğretmen, son yolculuğuna uğurlandıIrmakta boğulan öğretmen, son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de dünyaya net mesaj: Taahhütler yerine getirilmediBakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de dünyaya net mesaj: Taahhütler yerine getirilmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırkçı saldırı İtalya Pakistan saldırı

En Çok Okunan Haberler

İnternet randevusu kanlı bitti!

İnternet randevusu kanlı bitti!

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci gözaltına alındı

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Otomobilde ÖTV oranı değişti!

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Negredo ara transfer döneminde Galatasaray'a gelebilir

Meteoroloji'den kar açıklaması

Meteoroloji'den kar açıklaması

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

Samsun'da kadınların bar kavgası kanlı bitti! Arkadaşının kulağını kopardı!

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de dünyaya net mesaj: Taahhütler yerine getirilmedi

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'de dünyaya net mesaj: Taahhütler yerine getirilmedi

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

Sedanur haberleri için yayın yasağı geldi!

PKK elebaşı Öcalan'ın akrabası Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

PKK elebaşı Öcalan'ın akrabası Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalandı

İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!

İstanbul'da taciz dehşeti! Dolmuştan iner inmez polise koştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.