İtalya'da Pakistan vatandaşına saldırı

İtalya'nın kuzeyindeki Modena kentinde bir İtalyan, Pakistanlıyı hava basınçlı tabancayla ateş ederek yaraladı.

Modena yerel gazetelerinde yer alan haberde, Castelfranco Emilia ilçesinde, geçen cumartesi yerel saat ile 20.40 (TSİ 21.40) sıralarında, yoldan geçen bir arabadan sokakta yürüyen 27 yaşındaki bir Pakistanlıya ateş edildiği belirtildi.

Olayla ilgili mobese görüntülerini izleyen jandarmanın, 21 ve 23 yaşlarındaki iki erkek ve 18 yaşındaki bir kadının bulunduğu araçtan hava basınçlı tabanca ile ateş edildiği belirlendi.

Tabancayı kullanan 23 yaşındaki İtalya'nın, ateş ettikten sonra "Bu siyahı vurdum!" diye bağırdığı kaydedildi. Arabadaki 3 kişinin "eğlence" için rastgele ateş ettikleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Jandarma kaynakları Pakistanlının "siyah değil sadece bronzlaşmış bir teni olduğunu, o yüzden saldırının ırkçı bir amaç taşıyıp taşınmadığının bilinmediğini" öne sürdü.

Ateş eden ile yanındaki iki kişinin vandalizm ile suçlandığı, ırkçı saldırı olasılığının da araştırıldığı kaydedildi.

Dirseğiden yaralanan Pakistanlının hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.

İtalya'da son dönemlerde ırkçı saldırılarda artış görülmesi dikkati çekiyor.

