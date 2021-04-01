İtalya'da Rusya için casusluk yapmakla suçlanan subayın eşi: 4 çocuk ve 4 köpeğimiz var, geçinemiyorduk

Roma'nın kenar mahallelerinden Spinaceto'da bir otoparkta gizli bir buluşma, ilaç kutularının içine saklanmış gizli askeri belgeler ve nakit para, suçüstü yakalanan bir İtalyan subay, sınır dışı edilen iki Rus diplomat...İtalyan donanmasında görevli bir subayın Rusya'ya gizli belge sattığı iddiasıyla önceki gün gözaltına alınmasıyla ortaya çıkan casusluk hikayesinin detayları bugünkü İtalyan gazetelerinde yer aldı.

İtalyan basınında "köstebek", "uluslararası entrika", "Soğuk Savaş" gibi ifadelerin de sıklıkla kullanıldığı haberlere göre casuslukla suçlanan İtalyan subay, 55 yaşında, 4 çocuk babası Walter Biot. Salı günü Rusya Büyükelçiliği'nden bir görevliyle gizli buluşmasında suçüstü yakalanarak gözaltına alınan Biot'ın 15 yıl hapsi isteniyor.

Biot'un buluştuğu Rus yetkili ve üssü olduğu tahmin edilen 2 kişi İtalya tarafından sınır dışı edildi. Bu kişilerin kimlik bilgileri açıklanmadı ancak İtalyan basınına göre her ikisi de Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'nde, Rus askeri istihbaratı için çalışıyordu.