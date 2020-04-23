İtalya'da salgın döneminde ev içi şiddetle mücadele: Cep telefonu uygulaması ve eczanelerle destek

İtalya'da ev içi şiddete uğrayan ancak koronavirüs salgınına karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle şikayette bulunamayan kadınlara destek için hükümetten yeni adımlar geldi. Telefon açarak yardım isteme fırsatı bulamayan kadınlara yönelik bir cep telefonu uygulaması ve eczanelerin dahil edildiği bir kampanya da bunlar arasında.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin dün yaptığı açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri süresince ev içi şiddet şikayetlerinde düşüş yaşandı. İtalyan hükümeti, bu düşüşün şiddetin azalmasından değil, şiddete maruz kalan kadınların kapalı kaldıkları ev ortamında şikayette bulunma imkanının kısıtlanmasından kaynaklandığı gerekçesiyle bir cep telefonu uygulamasını devreye soktu.

İçişleri Bakanı Lamorgese, ülkede salgına karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler süresince ev içi şiddet şikayetlerinin, önceki yılların bu dönemine göre yüzde 20 oranında azaldığını belirtti.

Dün İtalya'daki yabancı gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan, "Bu dönemde şikayetlerin azaldığını fark ettik. Bu, evde kapalı kalan kadınların ellerine telefonu alıp da şikayet için arama yapmaya cesaret edemediği anlamına geliyor. Bu nedenle, kadınlara ve şiddet mağdurlarına yönelik bir cep telefonu uygulamasını devreye soktuk" dedi.