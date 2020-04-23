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İtalya'da salgın döneminde ev içi şiddetle mücadele: Cep telefonu uygulaması ve eczanelerle destek

23.04.2020 14:36 | Son Güncelleme

İtalya'da ev içi şiddete uğrayan ancak koronavirüs salgınına karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle şikayette bulunamayan kadınlara destek için hükümetten yeni adımlar geldi.

İtalya'da salgın döneminde ev içi şiddetle mücadele: Cep telefonu uygulaması ve eczanelerle destek

İtalya'da ev içi şiddete uğrayan ancak koronavirüs salgınına karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle şikayette bulunamayan kadınlara destek için hükümetten yeni adımlar geldi. Telefon açarak yardım isteme fırsatı bulamayan kadınlara yönelik bir cep telefonu uygulaması ve eczanelerin dahil edildiği bir kampanya da bunlar arasında.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese'nin dün yaptığı açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri süresince ev içi şiddet şikayetlerinde düşüş yaşandı. İtalyan hükümeti, bu düşüşün şiddetin azalmasından değil, şiddete maruz kalan kadınların kapalı kaldıkları ev ortamında şikayette bulunma imkanının kısıtlanmasından kaynaklandığı gerekçesiyle bir cep telefonu uygulamasını devreye soktu.

İçişleri Bakanı Lamorgese, ülkede salgına karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirler süresince ev içi şiddet şikayetlerinin, önceki yılların bu dönemine göre yüzde 20 oranında azaldığını belirtti.

Dün İtalya'daki yabancı gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan, "Bu dönemde şikayetlerin azaldığını fark ettik. Bu, evde kapalı kalan kadınların ellerine telefonu alıp da şikayet için arama yapmaya cesaret edemediği anlamına geliyor. Bu nedenle, kadınlara ve şiddet mağdurlarına yönelik bir cep telefonu uygulamasını devreye soktuk" dedi.

İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre söz konusu uygulama, şiddet mağdurlarının yanı sıra şiddete tanıklık edenlerin de şikayette bulunabilmesini sağlıyor. Bakan, "Bu şekilde basit bir tıklama ile yardım çığlıklarını emniyet yetkililerine iletebiliyorlar" diye konuştu.

İtalya'da halen 1522 nolu telefon hattı ve "App1522" ve "YouPol" isimli uygulamalarla ev içi şiddete uğrayanlara destek veriliyor.

İçişleri Bakanı Lamorgese, bu dönemde valiliklere genelge yollayarak, ev içi şiddetle mücadele amaçlı faaliyet gösteren derneklerle işbirliği yapılması talimatı verdiğini de belirtti.

ev içi şiddet

'Şiddetten çıkış kapısı açık'

İtalya Fırsat Eşitliği ve Aile Bakanlığı da koronavirüs tedbirleri süresince ev içi şiddete maruz kalan kadınların yetkililere erişimini kolaylaştırmak için eczanelerin de dahil edildiği bir kampanya başlattı.

Eczaneler, İtalya'da 1.5 aydır uygulanan kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle kapatılan işletmelerin dışında tutuluyor. Tedbirlerle insanların hareket özgürlüğü büyük ölçüde kısıtlansa da, eczaneye gitme ihtiyacı olanların evden çıkmasına izin veriliyor.

Bakanlık bu nedenle, şiddete maruz kalanların yardıma erişiminde eczanelerle işbirliğine gitti. Ay başında imzalanan anlaşma kapsamında eczacılar, şiddetle mücadele birimlerine erişim konusunda afişlerle ya da sözlü olarak bilgilendirme yapabiliyor, tavsiyelerde bulunabiliyor.

Eczacılar Birlikleri Federasyonu Başkanı Andrea Mandelli "İçinde bulunduğumuz sağlık krizi, kadınlara yönelik erkek şiddeti gibi ağır olguları daha da şiddetlendirme riski yaratıyor. İtalyan eczacılar, ev içi şiddet riskine maruz kalan kadınlara destek olabilmek için ellerinden geleni yapacaklar" dedi.

Fırsat Eşitliği ve Aile Bakanı Elena Bonetti de, eczanelerle yapılan anlaşma ile "şiddetten çıkış kapısının açık olduğu" mesajını vermeyi amaçladıklarını söyledi.

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