İtalya'da salgın gelecek günlerde doruğa ulaşabilir

İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS), yeni tür koronavirüs salgınının gelecek günlerde doruğa ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Temkinli olan yerel makamlar ise krizin yakında sona ermesini beklemediklerini belirtiyor.

Enstitü Başkanı Silvo Brusaferro Cuma günü yaptığı açıklamada, "Şu noktayı açıkça ifade edeyim. Henüz doruk noktasına değil. Yavaşlamanın sinyalleri var. Bu da gelecek günlerde tepe noktasına ulaşma ihtimalimiz olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Virolog Fabrizio Pregliasco ise, sözkonusu tespitin eve kapanma önlemlerinde yumuşamaya gidilmesi için yeşil ışık olarak algılanmaması gerektiğini söyledi. Pregliasco, "Vaka sayılarındaki küçük düşüşün direnme isteğimizi güçlendirmesi gerekiyor. Gardımızı düşürmemeliyiz" diye konuştu.

Brusaferro, halihazırdaki önlemlerin kaldırılmasının veya yumuşatılmasının büyük bir dikkatle yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Brusaferro, "Salgın eğrisinin yeniden yükselmesini engellemek için birkaç ay boyunca dikkatli önlemler almak zorunda kalacağız" dedi.