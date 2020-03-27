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İtalya'da salgın gelecek günlerde doruğa ulaşabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 27.03.2020 20:50 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının gelecek günlerde doruğa ulaşacağını öngören İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü, yavaşlamanın sinyalleri olduğunu ancak bunun alınan önlemlerde yumuşamaya gidilebileceği anlamına gelmediğini söyledi.

İtalya Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS), yeni tür koronavirüs salgınının gelecek günlerde doruğa ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Temkinli olan yerel makamlar ise krizin yakında sona ermesini beklemediklerini belirtiyor.

Enstitü Başkanı Silvo Brusaferro Cuma günü yaptığı açıklamada, "Şu noktayı açıkça ifade edeyim. Henüz doruk noktasına değil. Yavaşlamanın sinyalleri var. Bu da gelecek günlerde tepe noktasına ulaşma ihtimalimiz olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Virolog Fabrizio Pregliasco ise, sözkonusu tespitin eve kapanma önlemlerinde yumuşamaya gidilmesi için yeşil ışık olarak algılanmaması gerektiğini söyledi. Pregliasco, "Vaka sayılarındaki küçük düşüşün direnme isteğimizi güçlendirmesi gerekiyor. Gardımızı düşürmemeliyiz" diye konuştu.

Brusaferro, halihazırdaki önlemlerin kaldırılmasının veya yumuşatılmasının büyük bir dikkatle yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Brusaferro, "Salgın eğrisinin yeniden yükselmesini engellemek için birkaç ay boyunca dikkatli önlemler almak zorunda kalacağız" dedi.

İtalya’da 9 Mart tarihinden bu yana sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Başbakan Giuseppe Conte geçen hafta, okul, bar ve restoranların kapatılması ve seyahatin kısıtlanması önlemlerinin 3 Nisan'dan sonra da belirsiz bir tarihe uzatılacağını açıklamıştı.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre şu ana kadar İtalya’da kayıt altına alınan vaka sayısı 80 bin 589. Ülkede 8 bin 215 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetmiş bulunuyor.

AFP/BÜ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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