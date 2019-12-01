İtalya'da Salvini karşıtı "Sardalyalar"dan büyük miting

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil insiyatif "Sardalyalar", bugüne kadarki en büyük mitingini Floransa kentinde gerçekleştirdi.

Ülkede solun kalelerinden biri olarak bilinen Floransa kentinin Repubblica Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, bir seçim organizasyonu için kente gelen Salvini'yi protesto etti.

Organizatörlerin, katılımcı sayısını 40 bin olarak açıkladıkları mitingde Sardalyalar, İtalyan halk şarkısı "Bella Ciao"ı söylerken, Floransa'nın da içinde bulunduğu Toskana bölgesinin Lig Partisi’ne teslim olmayacağını belirten sloganlar attı.

Mitinglerinde herhangi bir parti flamasına ya da söylemine izin vermeyen Sardalyalar'ın kurucularından Mattia Santori, burada yaptığı konuşmada, "Bolonya'da bu hareketin başladığı gösteri de bir tesadüf değildi, bugün Toskana'da en kalabalık mitingimizi yapıyor oluşumuz da tesadüf değil." dedi.

Santori, Salvini'ye göndermede bulunarak, 'Bu devrimci harekette yer almış olmaktan ve kimseye hakaret etmeden siyaset yaptığınız için gurur duyun. Yarından itibaren bir grup sardalyanın, popülist korsanı nasıl yendiğini anlatabilirsiniz." diye konuştu.