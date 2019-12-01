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İtalya'da Salvini karşıtı "Sardalyalar"dan büyük miting

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 03:56 | Son Güncelleme

İtalya'da Salvini karşıtı "Sardalyalar"dan büyük miting

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil insiyatif "Sardalyalar", bugüne kadarki en büyük mitingini Floransa kentinde gerçekleştirdi.

Ülkede solun kalelerinden biri olarak bilinen Floransa kentinin Repubblica Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, bir seçim organizasyonu için kente gelen Salvini'yi protesto etti.

Organizatörlerin, katılımcı sayısını 40 bin olarak açıkladıkları mitingde Sardalyalar, İtalyan halk şarkısı "Bella Ciao"ı söylerken, Floransa'nın da içinde bulunduğu Toskana bölgesinin Lig Partisi’ne teslim olmayacağını belirten sloganlar attı.

Mitinglerinde herhangi bir parti flamasına ya da söylemine izin vermeyen Sardalyalar'ın kurucularından Mattia Santori, burada yaptığı konuşmada, "Bolonya'da bu hareketin başladığı gösteri de bir tesadüf değildi, bugün Toskana'da en kalabalık mitingimizi yapıyor oluşumuz da tesadüf değil." dedi.

Santori, Salvini'ye göndermede bulunarak, 'Bu devrimci harekette yer almış olmaktan ve kimseye hakaret etmeden siyaset yaptığınız için gurur duyun. Yarından itibaren bir grup sardalyanın, popülist korsanı nasıl yendiğini anlatabilirsiniz." diye konuştu.

Öte yandan, Sardalyalar'ın Napoli kentinde organize ettiği mitingde de 10 bin kişinin toplandığı bildirildi.

Ülkede oyları son dönemde yükselişte olan aşırı sağcı Lig Partisi ve lideri Salvini ile söylemlerine tepki olarak gelişen Sardalyalar hareketi, kasım ayı ortasında Bolonya kentinde Salvini’nin yaptığı mitinge tepki olarak 30'lu yaşlarındaki 4 gencin çağrısıyla ortaya çıkmıştı.

Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni ve Andrea Garreffa’nın çağrısıyla oluşan hareket, o günkü mitinglerine Salvini’nin toplantısına katılan 5 bin kişiden daha fazla olduklarını göstermek için 6 bin kadar kişiyi çağırmıştı. Ancak, bu sayının çok üstünde kişinin mitinglerine katılması, Salvini'ye karşı ülkede bir dip dalganın ortaya çıktığı yorumlarına neden olmuştu.

Sosyal medya üzerinden organize olan Sardalyalar, 14 Aralık'ta da başkent Roma'da 100 bin kişinin katılmasını hedefledikleri büyük bir miting düzenlemeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya İtalya'da "Sardalyalar" Hareketi Matteo Salvini

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