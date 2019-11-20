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İtalya'da Salvini'ye karşı 'sardalyalar' hareketi yayılıyor

20.11.2019 17:00 | Son Güncelleme

İtalya'da aşırı sağcı siyasi lider Matteo Salvini'ye karşı yeni bir halk hareketi ortaya çıktı. 4 arkadaşın Bologna kentinde başlattığı "sardalyalar" hareketi binlerce kişinin katıldığı gösterilerle ülke geneline yayılıyor.

İtalya'da Salvini'ye karşı 'sardalyalar' hareketi yayılıyor

İtalya'da aşırı sağcı siyasi lider Matteo Salvini'ye karşı yeni bir halk hareketi ortaya çıktı. 4 arkadaşın Bologna kentinde başlattığı "sardalyalar" hareketi binlerce kişinin katıldığı gösterilerle ülke geneline yayılıyor.

Lig partisi lideri Salvini, Emilia-Romagna bölgesinde Ocak ayında yapılacak seçimler için yürüttüğü kampanya kapsamında geçen hafta Perşembe günü bölgenin başkenti Bologna'ya gitti. Geleneksel olarak sol partilere oy veren Bologna'daki 4 arkadaş ise, Salvini karşıtı bir ani toplanma (flash-mob) düzenlemeye karar verdi.

Salvini, 5570 kişi kapasitli bir salonda miting düzenlerken, 30'lu yaşlardaki Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni ve Andrea Garreffa isimli 4 arkadaş, Salvini'nin 5570 kişi kapasiteli bir salonda miting düzenlemesinden hareketle, bu sayıyı aşmak için 6000 kişiyi meydana doldurmayı hedefliyordu. Sosyal medyadan yayılan çağrı sonrası ise meydanda 12 bin-15 bin arası kişi toplandı.

Meydanları tıka basa doldurma amacı taşıdıkları için kendilerine "sardalyalar" adını veren hareket, Bologna'dan sonra yine Emilia-Bologna bölgesindeki Modena kentine de sıçradı. Modena'da da geçen Pazartesi günü yağmura rağmen yaklaşık 7 bin kişi Piazza Grande meydanında Salvini'ye karşı bir araya geldi.

İtalya'da son yıllarda göç karşıtı, milliyetçi politikalarla oy oranını hızla artıran Lig lideri Salvini, halen anketlerde en fazla desteğe sahip lider olarak görülüyor. Solun kalelerinden olarak bilinen Umbria bölgesinde geçen ay yapılan bölgesel seçimleri, Lig'in öncülüğündeki sağ ittifak yüzde 57 oy oranıyla kazanmıştı.

"Sardalyalar" ise, Salvini'nin "önlenemez yükselişi" algısını yıkmayı ve kentlerinin "nefret ve ırkçılığa" teslim olmasına izin vermeyeceklerini göstermeyi amaçladıklarını söylüyor.

Hiçbir siyasi parti sembolü kullanmamaya özen gösteren "sardalyalar", "barış, kardeşlik, direniş" mesajları veriyor; İtalyan anti-faşist direnişçilerin marşı haline gelen "Bella ciao" şarkısını söylüyor.

Bologna'da başlayan "sardalyalar hareketi" Modena'nın ardından başka kentlere de yayılarak bir fenomene dönüşme yolunda ilerliyor. Gelecek hafta sonu da Reggio Emilia ve Rimini kentlerinde benzer gösteriler planlanıyor. Floransa, Milano ve Palermo kentlerinde de gösteri planları yapılıyor.

Sosyal medyada da "Roma'daki sardalyalar", "Milano'daki sardalyalar", "Genova'daki sardalyalar" gibi, her birini binlerce kişinin takip ettiği gruplar kurulmaya başladı.

Sardalyalar hareketi sosyal medyanın yanı sıra son günlerde yerel gazetelerden ulusal ve uluslararası basına kadar geleneksel medyanın da dikkatini çekmeyi başardı.

Hareketin öncüsü 4 kişiden biri olan Mattia Santori, Bologna merkezli Il Resto del Carlino gazetesine verdiği mülakatta, "Adı sanı bilinmeyen 4 genç (Bologna'daki) Maggiore Meydanı'nı doldurdu: bu nasıl oldu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bize göre bunun bir açıklaması şu olabilir: İnsanların sokaklara dönmeye ihtiyacı vardı. Çok sayıda insan bunu yıllardır yapmıyordu, bir mesaj verme arzusu vardı."

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