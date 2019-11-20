İtalya'da Salvini'ye karşı yeni sivil hareket: Sardalyalar

İtalya'da son dönemde oyları yükselmekte olan aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve söylemlerine karşı, kendilerine "Sardalyalar" adını veren sivil bir inisiyatif ortaya çıktı.

İtalya'da solun tarihi kalesi olarak bilinen Emilia-Romagna Bölgesi'nde 26 Ocak'ta yapılacak bölgesel yönetim seçimleri öncesinde siyaset sahnesi, yeni bir hareketin doğuşuna tanıklık ediyor.

Yaklaşık 2 ay sonra yapılacak seçimler dolayısıyla Salvini'nin seçim kampanyasının yoğunluğunu artırdığı bölgedeki geçen haftaki bir mitinginde 5 bini aşkın kişi toplaması üzerine Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni ve Andrea Garreffa isimli 30'lu yaşlardaki 4 genç harekete geçti.

Bölgenin idari yönetim kenti olan Bolonya'nın merkezindeki Maggiore Meydanı'nda, geçen perşembe günü Salvini karşıtı en az 6 bin kişiyi toplamak için sosyal medyadan çağrı yapan gençlerin bu çağrısına Bolonyalılar yoğun yağışa rağmen beklenenin üstünde katılım gösterdi.

Yaklaşık 15 bin kişinin katılmasıyla "Sardalyalar" hareketi, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.