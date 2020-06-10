'Şekli bozuk' meyve-sebzeye estetik indirimi

İtalya'da meyve-sebzelerin, şekilleri standartlara uymadığı gerekçesiyle israf edilmesini önlemek için bir çevre örgütü ile bir süpermarket zinciri ortak kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında "mükemmel görünmeyen" meyve sebzeler yüzde 50'ye kadar indirimli satılacak.

Ülkenin önde gelen çevre örgütlerinden Legambiente ile ağırlıkla doğal ürünler satan NaturaSi süpermarket zincirinin kampanyası "Doğası böyle" adını taşıyor.

NaturaSi'nin ülke genelindeki yaklaşık 500 şubesinde, bugüne kadar "şekil bozukluğu" yüzünden tarladan raflara ulaşmayan sebze-meyveler düşük fiyatla satışa sunulacak.

Legambiente derneği tarafından yapılan açıklamaya göre İtalya'da her yıl üretim, dağıtım ya da tüketim aşamalarında israf edilen gıda ürünlerinin değeri 12-16 milyar euroya ulaşıyor.

Meyve ve sebze israfının yüzde 21'i de henüz tarladayken gerçekleşiyor.

Legambiente, bu meyve-sebzelerin sıklıkla "mükemmel olmadıkları, gıda endüstrisinin standartlarına uymadıkları için atıldığına ya da tarlada bırakıldığına" dikkat çekti.