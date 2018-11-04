HABER

İtalya'da sel: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

Sicilya'da bir nehrin taşması sonucu meydana gelen selde 10 kişi yaşamını yitirdi

ROMA (AA) - İtalya'nın güneyindeki Sicilya'da şiddetli yağışlar 10 can aldı.

Sicilya'nın kırsal kesimlerindeki bir nehrin şiddetli yağışlar nedeniyle taşması sonucu sel meydana geldi. Nehir kenarındaki birçok evin sular altında kaldığı selde en az 10 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi kayboldu.

Bölgede kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İki gün önce yapılan açıklamada, ülkede bir haftadır etkisini sürdüren fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısının 18'e çıktığı açıklanmıştı. Sicilya'daki selde hayatını kaybedenlerle beraber ülke genelinde ölenlerin sayısı 28'e yükselmiş oldu.

Fırtınadan en çok etkilenen yer, rüzgarın hızının saatte 180 kilometre ile en yüksek seviyeye ulaştığı Ligurya bölgesi oldu. Bölgede 20 binden fazla kişiye elektrik sağlanamadığı açıklanmıştı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Venedik kenti de fırtınadan etkilendi ve şehrin kara bölümünün yüzde 75'i sular altında kaldı.

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Ek fotoğraflar // Atatürk Havalimanı apronunda kaza: 9 yaralıEk fotoğraflar // Atatürk Havalimanı apronunda kaza: 9 yaralı
Atatürk Havalimanı apronundaki kaza anı kameradaAtatürk Havalimanı apronundaki kaza anı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya sel Sicilya Adası şiddetli yağışlar

En Çok Okunan Haberler

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor

Galatasaray'da Eren Derdiyok ile yollar ayrılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı

Atatürk Havalimanı'nda apronda kaza! 9 kişi yaralandı

'MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin'

'MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin'

46 dakikada 315 çöp şiş yiyen Ceren, bakın kaç kilo aldı...

46 dakikada 315 çöp şiş yiyen Ceren, bakın kaç kilo aldı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.