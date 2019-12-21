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İtalya'da sel sularına kapılan 1 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 16:43 | Son Güncelleme

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Venedik'teki su seviyesi yeniden 120 santimetreye ulaştı

İtalya'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları sebebiyle 1 kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Atlantik üzerinden gelen sert rüzgarlı ve yağışlı hava koşulları sebebiyle ülke genelinde pek çok bölgede alarm verildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Friuli Venezia Giulia bölgesine bağlı Pordenone vilayetinde, olumsuz hava koşullarından dolayı "sokağa çıkmayın uyarısı" yapılmasına karşın, arabasının yerini değiştirmek isteyen bir kişinin sel sularına kapılarak öldüğü bildirildi.

- Venedik'te sular yeniden yükseldi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen ay suların yükselerek son 53 yılın en yüksek ikinci seviyesini gördüğü Venedik'te bu sabah, sular yeniden yükseldi. Su seviyesinin geçen ayki kadar olmasa da sabah saatlerinde 120 santimetreye ulaştığı ve kentin yüzde 28'lik bölümünü kaplandığı belirtildi.

Durumun en kritik olduğu yerlerin başında gelen kuzeybatıdaki Liguria bölgesinde de arazinin eğimli yapısı ve yoğun yağış nedeniyle heyelan ve akarsularda taşkın uyarısı yapıldı. Bölgede rüzgarın saatteki hızının da 150 kilometreye ulaştığı, bu nedenle denizde 4 ila 7 metrelik dalgalar meydana geldiği kaydedildi.

Bölgede olumsuz hava koşullarının hafta sonu boyunca süreceği ve gelecek hafta ülkeyi terk edeceği belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Olumsuz Hava Koşulları

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