İtalya'da selfie çekmek isteyen turist, Canova'nın heykelinin parmaklarını kırdı

İtalya'nın önde gelen neo-klasik heykeltıraşlarından Antonio Canova'nın bir alçı heykelinin üzerine oturan bir turist, heykelin ayak parmaklarını kırdı.

1757 yılında Possagno kasabasında doğan Antonio Canova adına bu kasabada açılan müzede geçen Cuma günü yaşanan olayda, heykeltıraşın en ünlü eserlerinden Paolina Borghese heykelinin alçı modeli zarar gördü.

Antonio Canova Gypsotheca Müzesi'nin açıklamasında "Avusturyalı bir turist, Paolina Borghese heykelinin üzerine oturarak iki ayak parmağının kırılmasına yol açtı, ardından da olayı bildirmeden aceleyle müzeden uzaklaştı" denildi.

Müzenin açıklamasına göre, güvenlik görevlileri heykelin zarar gördüğünü birkaç dakika sonra fark ederek alarmı çalıştırdı. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Avusturyalı bir turist kafilesinde yer alan bir kişinin, selfie çekmek için heykelin üzerine oturduğu belirlendi.

Avusturyalı turistin müzedeki rezervasyon kaydı sayesinde kimliğinin belirlendiği ve olayın kolluk kuvvetlerine bildirildiği açıklandı.

CANOVA VAKFI BAŞKANI: ŞUURSUZ BARBAR

İtalya'nın tanınmış sanat eleştirmenlerinden, Possagno Canova Vakfı Başkanı Vittorio Sgarbi "şuursuz barbar" diye tanımladığı turistin ülkesine dönmeden bulunması ve cezalandırılması çağrısı yaptı.