İtalya’da sokağa çıkma yasağı protesto edildi

İtalya’nın Napoli kentinde dün gece yürürlüğe giren sokağa çıkma yasağı ilk saatlerde protesto edilerek delindi. Bir muhabir protestocuların saldırısına uğradı.

İtalya’da korona virüs salgının giderek etkisini arttırması üzerine birçok bölgesel yönetim tedbirleri sıkılaştırdı. Campania bölgesinde dün gece başlayan sokağa çıkma yasağı ilk saatlerinde bölgenin başkenti Napoli’de binlerce kişi tarafından protesto edildi. Çöp kutularını ateşe veren protestocular, çevredeki araba, restoran ve dükkanlara zarar verdi. Protestoları takip eden SkyTg24 ekibi de görevi başında saldırıya uğradı. Birkaç eylemci tarafından darp edilen muhabir Paolo Fratter, eylemcilere görevini yaptığını belirterek sakin olmaya davet etti.

Polis, ses ve sis bombası kullanan eylemcilere müdahale etti. Çıkan olaylarda 2 kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçlerinden 7 kişi yaralandı.

4 bölge gece sokağa çıkma kısıtlaması getirdi

Yedi bölgeye ayrılan İtalya’da 4 bölgenin yerel yönetimleri sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ülkenin güneyinde yer alan Kalabriya bölgesinde de bugünden itibaren geçerli olmak üzere gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bölgede orta ve lise dengi okullarda uzaktan eğitim yapılacak.

En çok vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesinde gece sokağa çıkma kısıtlamaları geçtiğimiz Perşembe günü başlamıştı. Campania ve Lazio bölgerinde ise dün akşamdan itibaren yürürlüğe girdi.