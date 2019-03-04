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İtalya'da solun yeni lideri Nicola Zingaretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 22:51 | Son Güncelleme

İtalya'da ana muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti liderliğine Nicola Zangeretti seçildi

MADRİD (AA) - İtalya'da ana muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti'nin (PD) liderliğine, Lazio Bölgesel Yönetimi Başkanı Nicola Zangeretti seçildi.

PD tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 1 milyon 700 bin üyenin oy kullandığı seçimde, Zangeretti'nin oyların yüzde 65'ini alarak PD Genel Sekreteri seçildiği bildirildi.

İtalyan basınında ise şu an Lazio Bölgesel Yönetimi Başkanı olan 53 yaşındaki Zangeretti'nin PD'nin yeni genel sekreteri seçilmesiyle 2014-2016 arasında Başbakan olan eski PD Genel Sekreteri Matteo Renzi döneminin tamamen sona erdiği yorumları yapıldı. Renzi, 12 Mart 2018'de PD Genel Sekreterliğinden istifa etmişti.

Zangeretti'nin, İtalyan solunu tekrar birleştirerek, iktidardaki aşırı sağ görüşlü Lig partisinin karşısına PD'yi güçlü bir alternatif olarak çıkarmak istediği belirtiliyor.

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Demokrat Parti İtalya Nicola Zingaretti solun yeni lideri

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