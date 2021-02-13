İtalya’da son 10 yıldaki 7’nci hükümet resmen göreve başladı

Draghi önderliğinde kurulan hükümetin başlıca görevi koronavirüs salgını ve ekonomik sorunlarla mücadele olacak.İtalya’da yeni Başbakan Mario Draghi ve kabinesinde yer alan bakanlar Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törenle yemin ederek resmen göreve başladı.

Guisseppe Conte’nin liderlik ettiği koalisyon hükümetinin Ocak ayında bozulmasıyla başlayan hükümet krizi, cuma günü Draghi’nin yeni hükümeti Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sunmasıyla sona ermişti. Yeni hükümette İtalya’nın başlıca partilerinin büyük çoğunluğu yer alıyor. 5 Yıldız Hareketi, Demokratik Parti, Lig Partisi, Forza Italia, Italia Viva ile Özgürler ve Eşitler’den toplam 15 bakan ile 8 teknokrat bakan kabinede görev alacak. Önceki hükümette dışişleri bakanı olarak görev yapan Luigi Di Maio ile beraber beş bakan yerlerini korudu.

Öncelik ekonomi ve salgın

93 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar ile Avrupa Birliği’nden (AB) gelecek olan 200 milyar euro kurtarma fonunun küçülmekte olan ülke ekonomisini yeniden ayağa kaldırmak için nasıl kullanılacağına yönelik programları belirlemek Draghi’nin başbakanlık koltuğundaki öncelikleri olacak.