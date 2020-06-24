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İtalya'da son 24 saatte 30 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2020 20:19 | Son Güncelleme

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 arttı. Toplam ölüm sayısı 34 bin 644 olarak güncellendi.

İtalya'da son 24 saatte 30 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kovid-19 salgınına ilişkin son veriler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkede aktif Kovid-19 vaka sayısı 918 azalarak 18 bin 655'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 239 bin 410'a ulaştı. Son 24 saatte 190 yeni vaka tespit edildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 1526 artışla 186 bin 111'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 arttı. Sivil Savunma, Trento Özerk Yönetimi'nde yapılan yeniden sayım neticesinde toplam ölü sayısının 61 azaldığını, böylece toplam sayının 34 bin 644 olarak güncellendiğini açıkladı.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 107'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 107 bin 93 test yapıldı. (AA)

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