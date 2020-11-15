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İtalya’da son 24 saatte 33 bin 979 yeni vaka

15.11.2020 19:55 | Son Güncelleme:
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İtalya’da son 24 saatte 33 bin 979 yeni vaka

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 33 bin 979 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 178 bin 529’a ulaştı.

İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 binin üzerinden seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 33 bin 979 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 178 bin 529’a ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 546 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 45 bin 229’a yükseldiğini ifade etti.

İtalya’da son 24 saatte 195 bin 275 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 712 bin 490’a yükselirken, son 24 saatte 116 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 3 bin 422’ye ulaştı. (İHA)

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