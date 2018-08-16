Hükümetin şirketin yetkilerini feshettiği için herhangi bir ceza da ödemeyeceğinin altını çizen Di Maio, “Süreci haksız bir biçimde başlatmadık. Ortada bir neden var, yaklaşık 40 kişi öldü. Bu yüzden de para falan alacaklarını düşünmüyorum." diye konuştu.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı belirlenmeye çalışılırken şirketin hala karını düşünmesini “utanç verici” olarak niteleyen Di Maio, "Autostrade’nin yetkisinin geri alınması konusundaki kararı teyit ediyorum. Hükümetin şu konudaki tutumunu vurgulamak isterim ki bu ülkede yol parasını ödeyerek ölüme gidemezsiniz." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, Cenova'daki Morandi Köprüsü'nün çöktüğü ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından hükümete yönelik suçlamalara cevap verdi ve önceki hükümete yüklendi.

- "Benetton, önceki hükümetin seçim kampanyasını ödedi" tartışması

Benetton ailesi "önceki hükümetin seçim kampanyasına sponsor olduğu için" Autostrade per l'Italia’nın yetkilerinin uzatıldığına işaret eden Di Maio, "2015 yılında kabul edilen bir kararnameyle herhangi bir rekabet ortamı olmadan Autostrade'nin yetki süresi uzatıldı. Bu, seçim kampanyalarını finanse edebilmek için yapıldı. Ama Benetton, benim seçim kampanyamı ödemedi. Bu yüzden de yetkileri feshetmekte özgürüm." ifadelerini kullandı.

Bir önceki hükümetin büyük ortağı Demokrat Partinin (PD) eski lideri ve eski Başbakan Matteo Renzi de Facebook hesabı üzerinden Di Maio’nun sözlerine şöyle cevap verdi:

“Luigi Di Maio gibi hükümetimin Benetton’dan veya otoyol şirketlerinden para aldığını söyleyenler teknik olarak konuşmak gerekirse yalancıdır. Eğer bunu siyasi sebeplerle söylüyorsa, çakallık yapıyordur. Hükümetim bu adamlardan tek kuruş dahi almadı, ne benim ne PD’nin seçim kampanyalarını ne de Leopolda’yı (Renzi’nin Floransa Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı forum) ödediler. Muhaliflerine saldırmak için bir trajediyi kullanmak ve yalan söylemek, Başbakan Yardımcısının siyaset ve ahlak anlayışını gösteriyor.”