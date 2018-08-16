İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, önceki hükümetin Başbakanı Matteo Renzi'nin "seçim kampanyasını finanse edebilmek için" çöken köprünün bakımını yapan şirketin yetki süresini uzattığını ileri sürdü.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Cenova'daki Morandi Köprüsü felaketi yeni tartışmalara yol açtı.
Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, Cenova'daki Morandi Köprüsü'nün çöktüğü ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından hükümete yönelik suçlamalara cevap verdi ve önceki hükümete yüklendi.
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı belirlenmeye çalışılırken şirketin hala karını düşünmesini “utanç verici” olarak niteleyen Di Maio, "Autostrade’nin yetkisinin geri alınması konusundaki kararı teyit ediyorum. Hükümetin şu konudaki tutumunu vurgulamak isterim ki bu ülkede yol parasını ödeyerek ölüme gidemezsiniz." dedi.
Hükümetin şirketin yetkilerini feshettiği için herhangi bir ceza da ödemeyeceğinin altını çizen Di Maio, “Süreci haksız bir biçimde başlatmadık. Ortada bir neden var, yaklaşık 40 kişi öldü. Bu yüzden de para falan alacaklarını düşünmüyorum." diye konuştu.
- "Benetton, önceki hükümetin seçim kampanyasını ödedi" tartışması
Benetton ailesi "önceki hükümetin seçim kampanyasına sponsor olduğu için" Autostrade per l'Italia’nın yetkilerinin uzatıldığına işaret eden Di Maio, "2015 yılında kabul edilen bir kararnameyle herhangi bir rekabet ortamı olmadan Autostrade'nin yetki süresi uzatıldı. Bu, seçim kampanyalarını finanse edebilmek için yapıldı. Ama Benetton, benim seçim kampanyamı ödemedi. Bu yüzden de yetkileri feshetmekte özgürüm." ifadelerini kullandı.
Bir önceki hükümetin büyük ortağı Demokrat Partinin (PD) eski lideri ve eski Başbakan Matteo Renzi de Facebook hesabı üzerinden Di Maio’nun sözlerine şöyle cevap verdi:
“Luigi Di Maio gibi hükümetimin Benetton’dan veya otoyol şirketlerinden para aldığını söyleyenler teknik olarak konuşmak gerekirse yalancıdır. Eğer bunu siyasi sebeplerle söylüyorsa, çakallık yapıyordur. Hükümetim bu adamlardan tek kuruş dahi almadı, ne benim ne PD’nin seçim kampanyalarını ne de Leopolda’yı (Renzi’nin Floransa Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlattığı forum) ödediler. Muhaliflerine saldırmak için bir trajediyi kullanmak ve yalan söylemek, Başbakan Yardımcısının siyaset ve ahlak anlayışını gösteriyor.”
Hükümetin Avrupa Birliği’nin (AB) bütçe kısıtlamalarına yönelik eleştirilerine de değinen Renzi, AB bütçe kısıtlamalarının konuyla bir alakası olmadığını, kamu çalışmalarının bürokrasideki yavaşlık ve sürekli vetolar nedeniyle tıkandığını ifade etti.
- Cenaze töreni cumartesi
Bu arada Cenova Valiliği, köprü faciasında daha önce 39 olarak duyurulan ölü sayısının 38 olduğunu açıkladı. Yaralı sayısının 15 olduğu ve bunlardan 9'unun hayati riskinin bulunduğu bildirildi.
Faciada yaşamını yitirenler için cumartesi günü yerel saatle 11.30'da cenaze töreni yapılacağı ve törene Başbakan Giuseppe Conte'nin de katılacağı belirtildi.
- Olay
Cenova kentinde, salı günü A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çökmüştü. Alışveriş merkezleri, fabrikalar, yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve Polcevera Nehri'nin üzerinden geçen köprüde yaşanan çökme sonucunda çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildirilmişti.
Cenova Savcılığı, 38 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı olayla ilgili "ihmalin neden olduğu felaket ve çok sayıda adam öldürme" suçundan soruşturma başlatmıştı.
Hükümet, köprünün idare ve bakımını üstlenen "Autostrade per l'Italia" şirketini suçluyor. Hükümet şirketin yöneticilerine istifa çağrısında bulunarak şirket yetkilerinin feshi ve 150 milyon avroluk ceza yaptırımının uygulanması için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıklamıştı.
Şirket ise köprünün teknik yapısının kanunda öngörülen şekilde üç aylık periyotlarla kontrol edildiğini savunuyor.
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