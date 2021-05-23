İtalya’da Teleferik Kazası: 12 Ölü

İtalya’nın kuzeyinde Maggiore Gölü yakınlarında bir teleferiğin dağlık alana düşmesi sonucu en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer yaşları 5’le 9 olan iki çocuğun kazadan yaralı olarak kurtulduğunu ve helikopterle hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Bununla birlikte yetkililer kazada hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtiyor.

Kazanın nedeni henüz netleşmiş değil.

İtalya Başbakanı Mario Draghi olayı “trajik kaza” olarak niteledi ve gelişmelerle ilgili bilgilendirildiğini kaydetti.

Bölgedeki her teleferiğin 40 kişilik kapasitesi olduğu belirtiliyor ancak kaza anında teleferikte kaç kişinin olduğu konusunda henüz bir açıklama yok.

Teleferiğin son günlerde Corona virüsü kısıtlamalarının kaldırılmasıya yeniden hizmete başladığı da belirtiliyor.

