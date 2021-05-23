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İtalya’da teleferik kazası: 8 ölü

23.05.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya’nın kuzeyinde yer alan Maggiore Gölü yakınlarında bir teleferik kabininin yere çakılması sonucu sekiz kişi öldü, iki çocuk da ağır yaralandı.

İtalya’da teleferik kazası: 8 ölü

Kazaya hattaki bir kablonun kopmasının neden olduğu sanılıyor.İtalya'nın İsviçre sınırındaki Maggiore Gölü yakınlarında bir teleferiğin yere çakılması sonucu sekiz kişi hayatını kaybetti. Bölgeye ulaşan kurtarma ekiplerinin sözcüsü, ağır yaralı iki çocuğun da Torino şehrindeki çocuk hastanesinde tedavi altına alındığını bildirdi. Olay sırasında, Mottarone Dağı'na çıkan teleferikte 11 kişi olduğu belirtiliyor.

Turistler tarafından büyük rağbet gören söz konusu teleferik hattı, Maggiore Gölü kıyısındaki tatil beldesi Stresa ile Alp Dağları manzarası ile meşhur, yaklaşık bin 500 metre yüksekliğindeki Mottarone Dağı'nı birbirine bağlıyor. Kazanın zirveye 300 metre kala meydana geldiği bildirilirken, İtalyan haber ajansı Ansa, teleferiğin muhtemelen hattın üst kısmında bir kablonun kopması sonucu yaşandığını duyurdu.

AFP,dpa / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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