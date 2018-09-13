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İtalya'da Troya Antik Kenti konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 23:44 | Son Güncelleme

Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan: - "Troya yılının en önemli projelerinden bir tanesi de yapımı yaklaşık 4 yıldır süren Troya Müzesi'nin ekim ayında açılacak olması"

İtalya'nın başkenti Roma'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Troya: Mitolojiden arkeolojiye bir şehrin hikayesi" konulu konferans düzenlendi.

YEE, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Troya: Mitolojiden arkeolojiye bir şehrin hikayesi" konulu konferans verdi.

Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 20. yılı olması vesilesiyle ilan edilen 2018 Troya Yılı çerçevesinde düzenlenen konferansa Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli de katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Serra Aytun Roncaglia, Prof. Dr. Aslan'ın bugün Roma'da, yarın da Milano'da konferans vereceğini, kasımda da 21. Paestum Arkeoloji Fuarı'na konuk olacağını söyledi.

Türkiye'nin arkeolojik ve tarihi alanlar bakımından çok zengin olduğunu belirten Roncaglia, "Truva Müzesi'nin açılışıyla beraber Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'nden de bazı eserler Truva alanına gidecek. Aynı zamanda yurt dışından da bazı eserler gelecek. Türkiye'nin yaklaşımı, eserlerin kaynak ülkelerinde bulunması ve sergilenmesi yönünde." ifadesini kullandı.

Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Aslan, konferansta konuklara, Troya Antik Kenti'ni, kazı çalışmalarını, 2018'in Troya Yılı ilan edilmesini ve gelecek ay açılacak Troya Müzesi'ni anlattı.

Konuşmasının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Aslan, "Troya yılının en önemli projelerinden bir tanesi de yapımı yaklaşık 4 yıldır süren Troya Müzesi'nin ekim ayında açılacak olması. Troya Müzesi çok büyük bir proje, hem maddi hem de mimari açıdan. Troya'da önceki kazılardan çıkan eserlerin sergileneceği bir müze. Eserlerin çıktığı topraklarda sergilenmesi ilkesinin ilk örneğini Troya Müzesi'nde göreceğiz." diye konuştu.

Misafirler, konferansın ardından Troya Antik Kenti'nin fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde 2014'de yapımına başlanan Troya Müzesi gelecek ay açılacak. Müze, Troya Ören Yeri ve Çanakkale'deki diğer arkeolojik alanlarda gerçekleştirilen kazılarda bulunan eserler ile 2012'de ABD'deki Penn Müzesi'nden Türkiye'ye iade edilen Troya kökenli 24 parça altın takıya da ev sahipliği yapacak.

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