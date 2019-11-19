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İtalya’da Türk gururu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 14:41 | Son Güncelleme

Son 3 yıldır Türkiye Şampiyonu olan FHC dansçıları Ege-Alina çifti, İtalya’da düzenlenen Dünya Latin Dansları Şampiyonası’nda ilk 10’a girmeyi başardı.

İtalya’da Türk gururu

Son 3 yıldır Türkiye Şampiyonu olan FHC dansçıları Ege-Alina çifti, İtalya’da düzenlenen Dünya Latin Dansları Şampiyonası’nda ilk 10’a girmeyi başardı. İki dansçı ve eğitmenleri Antalya Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı.
Fatih Haktan Coşkun (FHC) Dans Akademisi sporcuları yine büyük bir başarıya imza attı. 15-17 Kasım tarihlerinde IDO (International Dance Organisation) tarafından İtalya’da düzenlenen Dünya Latin Dansları Şampiyonası’nda yarışan Ege Şen-Alina Turcan çifti dünya sıralamasında ilk 10’a girerek Türkiye’nin gururu oldu. Ege-Alina çifti, eşli kategoride 9., solo kategorisinde ise finale çıkarak 6. oldu. Birçok Türkiye dans şampiyonuna eğitmenlik yapan Fatih Haktan Coşkun, İtalya’dan büyük bir başarı ile döndüklerini söyledi.
Şampiyonaya 25 ülkeden yaklaşık 1000 sporcunun katıldığını belirten Coşkun, “Ege ve Alina performansları ile büyük beğeni kazandı” dedi.
Başarılı sporcular ve eğitmenleri Coşkun, Antalya Havalimanı’nda coşkuyla karşılandı. Gösterilen ilgiden hayli duygulanan genç dansçılar gözyaşlarına hakim olamadı. Fatih Haktan Coşkun ve sporcuları şimdi de 2020 Haziran ayında Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek Dünya Şampiyonası’nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

İtalya’da Türk gururu

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