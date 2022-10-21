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İtalya’da tutuklanan suç örgütü lideri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

20.10.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İtalya’da tutuklanan suç örgütü lideri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı

Beyoğlu’nda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede İtalya’da tutuklanan suç örgütü lideri Barış Boyun ile 12 diğer sanığın değişen oranlarda 120 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Beyoğlu’nda 22 Ekim 2021’de meydana gelen olayda Kubilay Berk Küçükaslan, Savaş Şentürk, Yılmaz Sarısu ve Erhan Selek’in yemek yedikleri restorandan ayrıldıkları sırada bir araçtan üzerlerine ateş edilmişti. Yaşanan olayda Küçükaslan hayatını kaybederken yanındakiler ile iki mağdur ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
İddianamede, firarı sanık Barış Boyun’un liderliğinde kurulduğu iddia edilen suç örgütüyle ilgili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başka bir dava görüldüğü açıklandı. Örgüt üyelerinin Barış Boyun’a biat ettiği ve silahlı eylemlere de katıldıkları iddianamede ifade edildi. Kubilay Berk Küçükaslan’ın hayatını kaybettiği saldırının Barış Boyun’un talimatları doğrultusunda gerçekleştiği de açıklanan iddianamede birbirlerini tanıyan sanıklar arasında hiyerarşik bağ olduğu aktarıldı.
İddianamede saldırının şüphelileri ile müştekiler ve mağdurlar arasından herhangi bir husumet olmadığı açıklanarak “Barış Boyun tarafından verilen talimat üzerine olayı gerçekleştirmelerinin sanıkların emir komuta zinciri doğrultusunda örgüt faaliyeti çerçevesinde saldırıyı gerçekleştirdiğini ortaya koyduğu" ifadeleri kullanıldı.
Mağdur Savaş Şentürk ile sanık Barış Boyun arasında husumet olduğu kaydedilen iddianamede, Şentürk’ün beyanına göre, Boyun’un birçok kez kendisine yönelik eylem gerçekleştirdiği aktarıldı.
Barış Boyun’un talimatı üzerine diğer sanıkların mağdur Şentürk’ü takip ettiği dile getirilen iddianamede, sanık Uğur Demircan’ın kullandığı araçla sanıklar İsa Eren, Ferdi Mutlu, Burak Aygün’ün maktul ve mağdurların yemek yediği yerin önüne geldikleri aktarıldı. İddianamede, sanık Murat Yanık’ın mağdurların çıktığını haber vermesi üzerine diğer sanıkların bulundukları araçtan maktul ve mağdurların üzerine silahla ateş açtıkları belirtildi.
Silahlı saldırıda Kubilay Berk Küçükaslan’ın öldüğü, Savaş Şentürk, Yılmaz Sarısu ve Erhan Selek ile restoranda yemek yiyen Okan Yalçın ve 18 yaşından küçük A.Y’nin yaralandığı belirtilen iddianamede, sanıkların olay yerinden hızla uzaklaştıkları, hedef şaşırtma amacıyla farklı güzergahları kullanarak Gazi Mahallesi’ne gittikleri ifade edildi. İddianamede, sanık Hasan Hasar ile Mehmet Yıldız’ın, kimliği tespit edilemeyen yüzü maskeli iki kişiyle suçta kullanılan aracı ateşe verdikleri de belirtildi.
İddianamede, sanıkların eylemin silahlı örgüt faaliyeti olduğu değerlendirilerek firari sanık Barış Boyun’un "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme, "olası kasıt ile tasarlayarak öldürme", "olası kasıt ile tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 72 yıldan 120 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıklar İsa Eren, Uğur Demircan, Ferdi Mutlu ve Burak Aygün’ün de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "olası kastla tasarlayarak öldürme", "olası kastla öldürmeye teşebbüs" ve ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından müebbet ve 69 yıldan 109 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.
Diğer 8 sanığın da benzer suçlardan cezalandırılması istenen iddianame İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Öte yandan İtalya’da tutuklanan Boyun’un iade sürecine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

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