İtalya'da uluslararası Libya konferansı

PALERMO (AA) - Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) destekli Uluslararası Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenen General Halife Hafter ile bir araya geldi.

İtalyan hükümet kaynaklarına göre, uluslararası Libya konferansı kapsamında İtalya'nın Palermo kentinde bulunan Serrac ve Hafter, diğer bazı uluslararası liderlerin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Libya'nın batısını kontrol eden Serrac ile darbeci general Hafter, Paris'te mayıs ayında yaptıkları görüşmeden bu yana ilk kez bir araya gelmiş oldu.

- BM süreci ele alınacak

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Salame'nin Eylül 2017'de sunduğu üç aşamalı eylem planına göre, ülkede 2018 sona ermeden devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması amaçlanıyordu. Devlet başkanlığı seçimlerinde adaylığı konuşulan isimler arasında Hafter de yer alıyordu.

Ancak Selame, son açıklamasında, Libya için takvimini 2019'un "ilk aylarında bir ulusal barış konferansının düzenlenmesi ve bahara doğru seçimlerin gerçekleşmesi" şeklinde revize etmişti.