İtalya'da vefat eden Mısırlının naaşı 15 yıl sonra ülkesine teslim edildi

KAHİRE (AA) - Mısır, İtalya'da vefat eden bir vatandaşının naaşını 15 yıl sonra teslim aldı.

Hükümete yakın Ahbar el-Yevm gazetesinin haberinde, 15 yıl önce İtalyan'nın Piacenza kentinde ölen Iyd Abdulhalık isimli Mısırlının naaşının Kahire Uluslararası Havalimanı'na getirildiği ve akrabalarına teslim edilmek üzere bekletildiği kaydedildi.

Roma ya da Kahire'deki resmi makamlardan, Abdulhalık'ın vefat nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.

Mısır İşgücü Bakanlığının çarşamba günkü açıklamasında, 2014 yılında Piacenza kentinde kaybolan Iyd Abdulhalık'ın kemik parçalarına geçen yıl metruk bir binanın yıkımı esnasında rastlandığı ve yapılan DNA testi sonucu kimliğinin tespit edildiği belirtilmişti.

