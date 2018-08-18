İtalya'da Viyadük Faciasında Ölenler İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

İtalya’nın Cenova kentinde Salı günü bir viyadüğün aşırı yağışlı havada çökmesi sonucu ölen 42 kişi için devlet töreni düzenlendi, ülkede ulusal yas ilan edildi.
Çöken Morandi köprüyolunun enkaz kaldırma çalışmalarına katılan kurtarma ve sivil savunma ekipleri de cenaze törenine katıldı
Cenova’daki bir sergi alanında yapılan halka açık cenaze törenine iki Müslüman Arnavut’un ve anne-babasıyla birlikte hayatını kaybeden 8 yaşındaki bir çocuğun tabutu da getirildi.
Cenaze töreni dev ekranlarla da dışarıdaki kalabalığa yansıtıldı. Törene İtalya’nın dört bir yanından katılım olduğu gibi, turistler de katıldı.
Bazı aileler devlet törenine katılmayı reddetti. Bu ailelerden bir kısmı ölülerini memleketlerinde toprağa vermeyi tercih ederken, bazıları da yakınlarını kötü tasarım ve bakımsızlıktan kaynaklandığına inandıkları bu kazaya kurban verdikleri için öfkeliydi.
Kaza alanını inceleyen ve yaralıları hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella daha sonra cenaze törenine de katıldı. Mattarella, viyadük kazasını “saçma ve korkutucu” bulduğunu, bu trajik olayın yalnızca Cenovalıları değil, tüm İtalyanları derinden yaraladığını söyledi.
İtalyan hükümeti köprü faciasını incelemek üzere bir komisyon kurdu. Kaza dikkatleri ülkedeki diğer olası altyapı sorunlarına çevirdi.
İtalya’nın karayollarını denetleyen Autostrade per l'Italia adlı şirket bugün (Cumartesi) Cenova’da düzenlediği basın toplantısında, bu paralı geçiş yolunun idaresini sorumlu bir şekilde üstlendiğini savundu. Şirketin CEO’su Giovanni Castellucci, facianın sorumluluğunu almayı reddederken, hükümetin yetkilerini kaldıracağı yolundaki haberlere yanıt vermek için erken olduğunu söyledi. Castellucci bununla birlikte viyadüğü 8 ay içinde onarabileceklerini sözlerine ekledi.
Dün enkaz alanında üç ceset daha bulunurken, kayıp olan son kişinin cesedine de bugün ulaşıldığı bildirildi.
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