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İtalya'da yaşlılık dönemi '75 yaşında başlıyor'

01.12.2018 15:46 | Son Güncelleme

Ortalama sağlıklı ömür beklentisinin uzunluğuyla bilinen İtalya'da yaşlılık sınırı 75 yaş olarak açıklandı. Floransa Üniversitesi'nden kalp-damar hastalıkları profesörü Niccolo Marchionni, "Bugün 65 yaşındaki bir kişinin fiziksel ve bilişsel formu, 30 yıl önce 40-45 yaşlarında olan bir insanınkine eşdeğer. Bugün 75 yaşındaki biri, 1980'de 55 yaşındaki birinin formuna sahip" dedi.

İtalya'da yaşlılık dönemi '75 yaşında başlıyor'

Ortalama sağlıklı ömür beklentisinin uzunluğuyla bilinen İtalya'da yaşlılık sınırı 75 yaş olarak açıklandı.

Roma'da düzenlenen Yaşlılık Hastalıkları Bilimi Toplumu Ulusal Kongresi'nde yapılan açıklamaya göre günümüzde İtalya'da yaşam süresi ve ilerleyen yaşlarda da formda kalma oranları artmış durumda.

Floransa Üniversitesi'nden kalp-damar hastalıkları profesörü Niccolo Marchionni, "Bugün 65 yaşındaki bir kişinin fiziksel ve bilişsel formu, 30 yıl önce 40-45 yaşlarında olan bir insanınkine eşdeğer. Bugün 75 yaşındaki biri, 1980'de 55 yaşındaki birinin formuna sahip" dedi.

Profesör Marchionni'nin açıklamalarına göre, İtalya'da ortalama ömür beklentisi 1900'lerin başlarına kıyasla 20 yıl kadar arttı. Üstelik 60-75 yaş arasındakilerin büyük kısmı da bu yaşları sağlıklı biçimde yaşıyor.

Marchionni, "60-75 yaş arası nüfusun büyük bölümü artık çok formda. Bu da ölüm yaşının ilerlemesinden ve yaşla bağlantılı hastalıkların daha geç ortaya çıkmasından kaynaklanıyor" dedi.

İtalya'da 73, Türkiye'de 66 sağlıklı yıl beklentisi

Kongrede verilen bilgilere göre bilimsel olarak yaşlılık sınırı, ortalama ömür beklentisinin dolmasına 10 yıl kala başlıyor. İtalya'da halen kadınlarda ortalama ömür beklentisi 85 yıl, erkeklerde ise 82-83 yıl.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 verilerine göre, doğumda beklenen sağlıklı yaşam süresi ise İtalya'da 73.2 yıldı. Aynı rapora göre Türkiye'de ise doğum anında bir kişinin ortalama sağlıklı yaşam beklentisi 66 yıl olarak hesaplanıyordu. Dünya genelinde sağlıklı yaşam beklentisi ise 63.3 yıl.

Yaşlılık sınırının 75 yaş olarak belirlendiği haberi İtalyan basınında "Yaş devrimi: 75'ten sonra ihtiyarlanıyor" gibi başlıklarla yer aldı.

İtalya'da Ipsos araştırma şirketi tarafından yapılan bir araştırmaya göre 10 yaşlıdan 9'unun ciddi bir sağlık problemi yok. 75-84 arasındaki İtalyanların yarısı, başkalarına bağımlı olmadan yaşayabiliyor. Her 10 yaşlı İtalyan'dan 8'i de hayatlarından memnun olduğunu söylüyor.

İtalya'da bugüne kadar yapılan araştırmalar, Akdeniz diyeti ve taze gıdalarla beslenmenin yanı sıra hareketli bir yaşam ve güçlü sosyal bağların da uzun ve sağlıklı bir ömür üzerinde etkili olabileceğini gösterdi.

Sağlıklı ve uzun ömür araştırmaları yapan "Uzun Ömürlü İtalya" ağının başkanı Roberto Bernabei, İtalya'da yaşlıların çoğunlukla aile ve arkadaş ilişkilerini güçlü olduğunu vurguladı.

Bernabei'nin La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamaya göre İtalya'da her 10 yaşlıdan 8'i aile üyeleriyle, 4'ü de arkadaşlarıyla düzenli görüşüyor.

Yaşlandıktan sonra da yüzde 76'sı parkta yürüyüş yapmayı, yüzde 28'i sinemaya, yüzde 13'ü tiyatroya gitmeyi sürdürüyor.

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