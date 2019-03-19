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İtalya'da yeni bir düzensiz göçmen krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 00:10 | Son Güncelleme

İtalya İçişleri Bakanlığı, kendilerine haber vermeden İyon Denizi'nde 49 düzensiz göçmeni kurtaran İtalyan sivil toplum kuruluşuna karşı yasal girişim başlatmaya hazırlanıyor - İtalyan hükümetinin kara sularını ülkesinin sivil toplum kuruluşlarına da kapatacağı iddia edildi

MADRİD (AA) - İtalyan bir sivil toplum kuruluşunun, resmi yetkililere haber vermeden Akdeniz ile Adriyatik Denizi arasındaki İyon Denizi'nde 49 düzensiz göçmeni kurtarması ülkede tartışma yarattı.

Sicilya Adası'nın Palermo Limanı'ndan cumartesi günü hareket eden "Mediterranea" adlı İtalyan sivil toplum kuruluşuna ait bir gemi, İyon Denizi'nde Libya kıyılarına 42 mil kadar uzaklıkta bulunan arızalı bir teknedeki 49 düzensiz göçmeni kurtardı.

İtalyan ajansı Ansa'nın haberinde, Mediterrannea'nın 49 düzensiz göçmeni resmi yetkililere haber vermeden kurtarması üzerine İçişleri Bakanlığının bu sivil toplum kuruluşuna yönelik yasal girişim başlatmaya hazırlandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak verilen bilgilerde, denizde kurtarılan düzensiz göçmenler için önceliğin hayatlarının korunması olduğu, daha sonrasında uluslararası kurallara göre İtalyan resmi yetkililerin koordinasyonunda hareket etmeleri gerektiği belirtildi.

Haber vermeden yapılacak her türlü hareketin "insan kaçakçılığına yardım etmek ve İtalya'ya yasa dışı yollardan göçmen taşımak" suçlarını içereceğini belirten İçişleri Bakanlığı kaynakları, gerekli uyarıların yazılı olarak Mediterranea adlı kuruluşa yapıldığını aktardı.

Sivil toplum kuruluşuna ait geminin 49 düzensiz göçmeni kurtardıktan sonra Roma Sahil Güvenlik Operasyonlar Ofisine haber verdiği ve ardından Sicilya Adası'na doğru yol aldığı bilgisi verildi. Libya kıyılarından hareket ettikleri belirtilen düzensiz göçmenlerden 12'sinin çocuk olduğu ve hepsinin Güney Sahra ülkelerinden geldikleri açıklandı.

Diğer yandan göçmen karşıtı tutumuyla bilinen aşırı sağcı Lig partisinin lideri, İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin, ülkenin kara sularını İtalyan sivil toplum kuruluşlarına da kapatacağı iddia edildi.

Son dönemlerde Almanya, Hollanda ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Akdeniz'de kurtardıkları düzensiz göçmenleri, en yakında olduğu için Malta veya İtalya limanlarına getirmek istemişti.

Ancak gerek Malta gerekse İtalya hükümetlerinin izin vermemesi sonrasında Avrupa Birliği'nin (AB) aracılığıyla göçmenler farklı ülkelere dağıtılarak sorunlar çözülmüştü.

İtalyan hükümeti de düzensiz göçten dolayı kara sularını yabancı sivil toplum kuruluşlarının gemilerine kapatmıştı.

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