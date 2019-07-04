İtalya'da yeni bir düzensiz göçmen sorunu

MADRİD (AA) - İtalyan sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans, Libya açıklarında zor durumda olan 54 düzensiz göçmeni kurtardıklarını ve hemen güvenli bir limana ihtiyaç olduğunu belirtti.

Mediterranea Saving Humans'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Libya cehenneminden 54 insan hayatını kurtardığımız için mutluyuz. Şimdi, hemen güvenli bir limana ihtiyaç var." denildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ise konuya ilişkin gazetecilere yaptığı değerlendirmede, gemisine aldığı düzensiz göçmenler için sivil toplum örgütüne "Tunus'a götürün." ifadelerini kullandı.

Salvini, "Mediterranea gemisine alınan düzensiz göçmenler, Libya sularında ve mevcut durumda Lampedusa Adası'na nazaran Tunus kıyılarına daha yakında. Eğer sivil toplum kuruluşunun gerçekten düzensiz göçmenleri kurtarma yüreği var ise yönünü en yakındaki güvenli limana çevirmeli. Diğer türlü bilmelidir ki İtalya'yı geliş noktası olarak seçen, insan trafiği yapanları önlemek için gerekli tüm prosedürleri aktif duruma geçireceğiz." dedi.