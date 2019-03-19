İtalya'da yeni düzensiz göçmen krizi

Düzensiz göçmenlere hayati koşullarını garanti etmek için her türlü yardımı verebileceklerini kaydeden Salvini, "Ama benim iznimle İtalya'ya ayak basamayacaklar." diye ekledi.

İtalya'daki koalisyon hükümetinin ortaklarından aşırı sağ görüşlü Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini konuya ilişkin Twitter hesabından "Limanlar kapalıydı ve kapalı kalacak." diye yazdı.

Sicilya Adası'nın Palermo Limanı'ndan cumartesi günü hareket eden İtalyan sivil toplum kuruluşu "Mediterranea"ye ait bir gemi, İyon Denizi'nde Libya kıyılarına 42 mil kadar uzaklıkta bulunan arızalı bir bottan kurtardığı 49 düzensiz göçmeni İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarına getirdi.

Avrupalı sivil toplum kuruluşları tarafından Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerin İtalya'ya getirilmesine izin vermeyen İtalyan hükümeti, bu kez bir İtalyan sivil toplum kuruluşunun kurtardığı düzensiz göçmenlere karşı tavır aldı.

MADRİD (AA) - Akdeniz'de düzensiz göçmen krizi İtalyan hükümetiyle yerel yetkilileri bir kez daha karşı karşıya getirdi.

İtalya İçişleri Bakanlığı da sivil toplum kuruluşunun, uluslararası kuralları çiğnediğini savunarak, "insan kaçakçılığına yardım etmek ve İtalya'ya yasa dışı yollardan göçmen taşımakla" suçlanabilecekleri uyarısında bulundu.

Mediterranea sözcüsü Alessandra Sciurba ise İtalyan gazetelerine "Uluslararası haklara iki kez itaat ettik. Batmak üzere olan bir teknedeki ve işkenceden kaçan kişileri kurtardık. Mutluyuz." diye konuştu.

Diğer yandan Lampedusa Belediye Başkanı Toto Martello da "Liman açık, kimse onlara karşı top atışı yapacak değil. Neden inmediklerini anlamıyorum." diyerek, düzensiz göçmenlere "hoş geldiniz" diye seslendi.

Mediterranea'ya ait geminin kurtardığı 49 düzensiz göçmeni taşıyan ve batmak üzereyken müdahale edildiği belirtilen botun Libya'dan hareket ettiği açıklanmıştı. Ayrıca düzensiz göçmenlerden 12'sinin çocuk olduğu ve hepsinin Güney Sahra ülkelerinden geldikleri bildirilmişti.

Son dönemlerde Almanya, Hollanda ve İspanya gibi bazı Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları Akdeniz'de kurtardıkları düzensiz göçmenleri, en yakında olduğu için Malta veya İtalya limanlarına getirmek istemişti. Ancak gerek Malta gerekse İtalya hükümetlerinin izin vermemesi sonrasında, Avrupa Birliği'nin aracılığıyla, göçmenler farklı ülkelere dağıtılarak sorunlar çözülmüştü.

İtalyan hükümeti de düzensiz göçten dolayı ulusal kara sularını yabancı sivil toplum kuruluşlarının gemilerine kapatmıştı. İçişleri Bakanlığının bu yeni olaydan sonra ulusal kara sularını İtalyan sivil toplum kuruluşlarının gemilerine de kapatacağı iddia ediliyor.

