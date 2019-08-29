İtalya'da yeni hükümeti Conte kuracak

Yeni hükümeti kurma görevi, eski Başbakan Giuseppe Conte'ye verildi. Conte yeni hükümetin önceliğinin bütçe olacağını açıkladı.İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, dağılan koalisyonda başbakanlık görevini yürüten Giuseppe Conte'den Beş Yıldız Hareketi ve Demokrat Parti (PD) arasında kurulacak koalisyona liderlik etmesini istedi.

Hiçbir siyasi parti ile bağlantısı olmayan hukuk profesörü Conte, kabinede yer alacak isimlerin listesini önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanına sunacağını söyledi. Gazetecilere açıklama yapan 55 yaşındaki Conte, önceliğinin 2020 bütçesini hazırlamak olacağını aktardı. Conte, "Vergi artışını önlemek için hemen çalışmaya başlamalı ve bir bütçe hazırlamalıyız" diye konuştu. İtalya'da hükümet 23 milyar euroluk kaynak sağlamazsa 1 Ocak'tan itibaret tüketici vergisinde artışa gidilecek.

Almanya, Conte'nin Başbakanlık görevine bir kez daha getirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, bu durumun Avrupa için iyi haber olduğunu söyledi. Scholz, "İtalya'daki hükümet krizinin sona ermesinden ve istikrarlı, yenilikçi bir hükümetin yönetimi üstleneceğinden memnunum" diye konuştu.