HABER

İtalya'da yeni hükümeti Conte kuracak

29.08.2019 17:06 | Son Güncelleme

İtalya'da erken seçim krizi aşıldı.

İtalya'da yeni hükümeti Conte kuracak

Yeni hükümeti kurma görevi, eski Başbakan Giuseppe Conte'ye verildi. Conte yeni hükümetin önceliğinin bütçe olacağını açıkladı.İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, dağılan koalisyonda başbakanlık görevini yürüten Giuseppe Conte'den Beş Yıldız Hareketi ve Demokrat Parti (PD) arasında kurulacak koalisyona liderlik etmesini istedi.

Hiçbir siyasi parti ile bağlantısı olmayan hukuk profesörü Conte, kabinede yer alacak isimlerin listesini önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanına sunacağını söyledi. Gazetecilere açıklama yapan 55 yaşındaki Conte, önceliğinin 2020 bütçesini hazırlamak olacağını aktardı. Conte, "Vergi artışını önlemek için hemen çalışmaya başlamalı ve bir bütçe hazırlamalıyız" diye konuştu. İtalya'da hükümet 23 milyar euroluk kaynak sağlamazsa 1 Ocak'tan itibaret tüketici vergisinde artışa gidilecek.

Almanya, Conte'nin Başbakanlık görevine bir kez daha getirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, bu durumun Avrupa için iyi haber olduğunu söyledi. Scholz, "İtalya'daki hükümet krizinin sona ermesinden ve istikrarlı, yenilikçi bir hükümetin yönetimi üstleneceğinden memnunum" diye konuştu.

Koalisyon anlaşması hazır değil

Popülist Beş Yıldız Hareketi ile sosyal demokrat çizgideki Demokrat Parti arasında varılan uzlaşma henüz bir koalisyon anlaşmasına dökülmedi. İki partinin ortak politikalar konusunda anlaşma sağlaması gerekiyor. Ayrıca Beş Yıldız Hareketi koalisyon kararını üyelerinin internet üzerinden oylamasına sundu. Beş Yıldız Hareketi'nin çoğu üyesi merkez soldaki Demokrat Parti ile koalisyona sıcak bakmıyor.

İtalya'da üç haftadır süren siyasi krizi, eski iktidar ortağı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini başlatmıştı. Salvini, erken seçim talep ederek Beş Yıldız Hareketi ile kurduğu koalisyondan ayrılmıştı.

Göçmen karşıtı politikaları savunan Salvini'nin partisi, Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden, İtalya çapında birinci parti olarak çıkmıştı. Anketler partiye olan desteğin yüzde 34 seviyesinde yükseldiğini gösteriyordu. Ancak Salvini'nin kendilerine artan destek nedeniyle ülkeyi seçimlere götürmek istemesi popülaritesinin azalmasına neden oldu. Corriere della Sera gazetesinin son anketine göre Salvini'ye destekte 15 puanlık bir düşüş var.

rtr,dpa/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Guaido ‘Gölge Kabine’ OluşturduGuaido ‘Gölge Kabine’ Oluşturdu
29 Ağustos Amerikan Basınından Özetler29 Ağustos Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Uçak ve helikopter havada çarpıştı: İkisi çocuk, 7 ölü

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

Kuzey Kore'nin 'güdümlü füze denizaltısı inşa ettiği' iddiası

Kuzey Kore'nin 'güdümlü füze denizaltısı inşa ettiği' iddiası

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Rus yapımı insansı robot Erdoğan'ı tanımadı

Rus yapımı insansı robot Erdoğan'ı tanımadı

İran tankeri Türkiye'de iddiası yalanlandı!

İran tankeri Türkiye'de iddiası yalanlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.