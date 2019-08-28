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İtalya'da yeni koalisyon için uzlaşma

28.08.2019 23:17 | Son Güncelleme

İtalya erken seçimin eşiğinden döndü.

İtalya'da yeni koalisyon için uzlaşma

Beş Yıldız Hareketi, Demokrat Parti ile koalisyon için uzlaştı. Başbakanlık koltuğunda yine Giuseppe Conte oturması öngörülüyor.İtalya'da muhalefetteki Sosyal Demokrat çizgideki Demokrat Parti (PD) ile popülist Beş Yıldız Hareketi yeni bir koalisyon hükümeti kurulması yönünde uzlaşmaya vardı. Konuyla ilgili açıklama Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio'dan geldi. Di Maio, Demokrat Parti'nin lideri Nicola Zingaretti ve ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı görüşme sonrasında uzlaşmaya varıldığını açıkladı.

İki parti arasındaki uzlaşmaya göre, başbakanlık görevini yine Giuseppe Conte'nin üstlenmesi öngörülüyor. Matteo Salvini liderliğindeki aşırı sağcı Lig Partisi ile Beş Yıldız Hareketi tarafından kurulan koalisyonda da başbakanlık görevini yürüten Conte, yaşanan hükümet krizi üzerine istifasını sunmuştu. Yeni koalisyonda bakanlıkların kime gideceği konusunda ise henüz bir anlaşma sağlanmadığı belirtiliyor.

Demokrat Parti lideri Zingaretti, planlanan koalisyona ilişkin açıklamasında "İtalya'yı seviyoruz, denemeye değer olduğu düşüncesindeyiz" dedi. Di Maio ise "İtalyanlara bir söz verdik ve ne olursa olsun tutmak istiyoruz" diye konuştu.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella yarın sabah saatlerinde Conte ile bir araya gelecek. Mattarella'nın Conte'ye hükümeti kurma yetkisini vermesi bekleniyor. İki partinin uzlaşması ile ülkede erken seçim yapılması ihtimali de ortadan kalkmış oldu.

İtalya'da hükümet krizi neden çıktı?

İtalya'da eski koalisyon ortağı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini'nin ülkeyi erken seçime götürme çabaları koalisyonun dağılmasına neden olmuştu. Mattarella'yı erken seçimler konusunda ikna etmeye çalışan Salvini, "Milyonlarca İtalyan, koltuğunu kaybetmek istemeyen yüzlerce parlamenter tarafından rehin alınıyor" demişti.

Göçmen karşıtı politikaları savunan Salvini'nin partisi, Mayıs ayında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinden, İtalya çapında birinci parti olarak çıkmıştı. Anketler partiye olan desteğin yüzde 34 seviyesinde yükseldiğini gösteriyordu. Ancak ülkeyi seçimlere götürmek istemesi popülaritesinin azalmasına neden oldu. Corriere della Sera gazetesinin son anketine göre Salvini'ye destekte 15 puanlık bir düşüş var.

rtr/ÖA,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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