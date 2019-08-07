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İtalya'da yüksek hızlı treni engelleyecek önerge reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

Senato, İtalya ile Fransa arasında yapımı süren yeni yüksek hızlı tren hattının inşasının durdurulmasına yönelik önergeyi kabul etmedi

İtalya'da Senato, İtalya ile Fransa arasında yapımı yıllardır süren yeni yüksek hızlı tren hattının inşasının durdurulmasına yönelik koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S) tarafından verilen önergeyi reddetti.

İtalya’nın Torino şehriyle Fransa’nın Lyon kenti arasında yapımı yılan hikayesine dönen yeni yüksek hızlı tren hattı projesinin önü, bugün Senato’da yapılan oylamayla tamamen açıldı.

Ülkede bir süredir tartışma konusu olan projenin durdurulması için koalisyon ortağı M5S tarafından verilen önerge, 110 "evet" oyuna karşılık, 181 "hayır" oyuyla reddedildi. Senato Genel Kurulunda projeden yana olan destekleyici diğer önergeler de kabul edildi.

Projeye başından beri destek veren koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi ile projeye her daim sert şekilde karşı çıkan M5S, birbirlerinin aksi yönünde oy kullandı.

Senato'daki bu oylama, son dönemde siyasi polemiklerde sıkça karşı karşıya gelen ve ara ara krize giren koalisyonun ortakları M5S ile Lig Partisi arasındaki bölünmeyi de somut şekilde ortaya koydu.

- Bitmeyen proje, bitmeyen tartışma

M5S-Lig koalisyonunun teknokrat Başbakanı Giuseppe Conte'nin, daha önce "İtalya'ya hizmet ettiğini sanmıyorum." ifadelerini kullandığı proje için kısa süre önce, "Yapılmaması İtalya'ya daha pahalıya mal olacak." yorumunu yapması, son bir senedir akıbeti belirsiz olan projeye başka bir yön vermişti.

Conte, M5S'ye projenin durdurulmasına yönelik parlamentodan karar çıkarması gerektiğini işaret etmişti. Ancak M5S'nin parlamentoda en çok sandalyesi bulunan siyasi grup olmasına rağmen bu gücünün bulunmaması, hükümetin projeyi desteklemesinin önünü açmıştı.

Conte hükümetinde M5S'li Danilo Toninelli'nin başında bulunduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) desteğini alabilmek için 26 Temmuz’da AB'ye gönderdiği mektupla İtalyan hükümetinin projeye bağlılığını resmen teyit etmişti.

Bütün bunlara rağmen M5S, Torino-Lyon yeni yüksek hızlı tren hattı projesinin durdurulması için Senato’da bugün reddedilen önergeyi sunmuştu.

- Torino-Lyon yüksek hızlı tren projesi

İtalya ve Fransa'nın ortaklaşa yapımını üstlendiği, AB’nin de destek vermeyi kabul ettiği Torino-Lyon arasındaki ulaşım süresini kısaltacak yeni hattaki 57 kilometrelik tünel tartışma konusu olmuştu.

Tünelin hem yüksek maliyetli olması hem de geçeceği güzergahta daha önce tespit edilen uranyum ve amyant kaynaklarının insan sağlığını olumsuz etkileyeceği iddiaları nedeniyle ülkede proje karşıtı kalabalık bir kesim bulunuyor.

Proje karşıtlarının 2011'de düzenlediği protestoların büyük bir kısmında şiddet olayları yaşanmıştı.

Son olarak Başbakan Conte’nin temmuz ayı sonunda projeden yana tavır almasıyla tren hattı şantiyesinin bulunduğu Chiomonte’de protesto yürüyüşü yapılmıştı.

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5 Yıldız Hareketi (M5S) Fransa İtalya Lig Partisi Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi Yüksek Hızlı Tren

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