İtalya'da yüksek hızlı treni engelleyecek önerge reddedildi

İtalya'da Senato, İtalya ile Fransa arasında yapımı yıllardır süren yeni yüksek hızlı tren hattının inşasının durdurulmasına yönelik koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S) tarafından verilen önergeyi reddetti.

İtalya’nın Torino şehriyle Fransa’nın Lyon kenti arasında yapımı yılan hikayesine dönen yeni yüksek hızlı tren hattı projesinin önü, bugün Senato’da yapılan oylamayla tamamen açıldı.

Ülkede bir süredir tartışma konusu olan projenin durdurulması için koalisyon ortağı M5S tarafından verilen önerge, 110 "evet" oyuna karşılık, 181 "hayır" oyuyla reddedildi. Senato Genel Kurulunda projeden yana olan destekleyici diğer önergeler de kabul edildi.

Projeye başından beri destek veren koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi ile projeye her daim sert şekilde karşı çıkan M5S, birbirlerinin aksi yönünde oy kullandı.

Senato'daki bu oylama, son dönemde siyasi polemiklerde sıkça karşı karşıya gelen ve ara ara krize giren koalisyonun ortakları M5S ile Lig Partisi arasındaki bölünmeyi de somut şekilde ortaya koydu.