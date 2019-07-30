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İtalya'da zincirleme trafik kazası:1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 20:02 | Son Güncelleme

Bologna kenti yakınlarında çarpışan 3 kamyondan 2'sinde yangın çıktı, sürücülerden biri yaşamını yitirdi, biri yaralandı

İtalya'nın Bologna kenti yakınlarında çarpışan 3 kamyondan 2'si alev aldı, sürücülerden biri hayatını kaybetti, biri yaralandı.

İtalya Rainews24 kanalının haberine göre, Bologna kenti yakınlarından geçen A14 kara yolunun Borgo Panigale mevkisinde 3 kamyon çarpıştı.

Kazanın ardından kamyonlardan 2'sinde yangın çıktı. Sürücülerden biri yaşamını yitirdi, biri yaralandı.

Kazanın ardından kara yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı, daha sonra kuzey istikametine giden yönü açıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bologna kenti İtalya kamyon trafik kazası

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