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İtalya'daki fırtınada ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 19:23 | Son Güncelleme

İtalya'daki fırtınada ölenlerin sayısı 18'e yükseldi

İtalya'da fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 18'e çıktı.

İtalyan basının haberlerine göre, bugün fırtınanın tekrar şiddetini artırması nedeniyle 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Böylelikle, pazar gününden bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Fırtınadan en çok etkilenen yer, rüzgarın hızının saatte 180 kilometre ile en yüksek seviyeye ulaştığı Ligurya bölgesi oldu. Bölgede dün 20 binden fazla kişiye elektrik sağlanamadığı açıklanmıştı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Venedik kenti de fırtınadan etkilenirken, şehrin kara bölümünün yüzde 75'i sular altında kaldı.

Ölenler arasında arama kurtarma çalışmalarında yer alan gönüllü bir itfaiyeci de bulunuyor. Ülkenin güneybatısındaki Calabria bölgesinde kaybolan kişinin de yelkenlisini fırtınanın vurduğu bir "Türk internet sitesi yöneticisi" olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Kaybolan kişinin kimliği açıklanmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
fırtına heyelan İtalya sel

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