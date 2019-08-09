İtalya'daki hükümet krizi

İtalya'da Giuseppe Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin ortağı Lig Partisi, Başbakan Giuseppe Conte ve hükümet için güven oylaması talebinde bulundu.

Lig lideri Matteo Salvini'nin dün erken seçim isteğiyle baş gösteren hükümet krizinde, bugün yine Lig'den krizi tırmandıracak bir adım geldi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Salvini'nin partisi Lig, parlamentonun üst kanadı Senato'ya Başbakan Conte ve hükümeti için güvenoyu isteyen önergesini sundu.

Güvenoyu talep eden önergeye ilk imza, Lig Partisi Senato Grup Başkanı Massimiliano Romeo'dan geldi.

Bunun üzerine Senato Başkanı Elisabetta Casellati, Senato'da grubu bulunan partilerin grup başkanlarını 12 Ağustos'ta toplantıya çağırdı.

Bu arada, yaz mitingleri kapsamında İtalya'yı seçim kampanyasındaymış gibi dolaşmaya devam eden Lig lideri Salvini, Termoli'de yaptığı konuşmada, "Açık bir şekilde söylüyorum, mevcut hükümetin ardından tek seçenek seçimlerdir." dedi.

Lig Partili parlamenterlerin pazartesiden itibaren Roma'da olacağını belirten Salvini, "Bir an önce sözü seçmene bırakmalıyız. Eğer herkes elini çabuk tutarsa ekim ayının ortasında da seçime gidilebilir." diye konuştu.