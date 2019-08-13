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İtalya'daki hükümet krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 22:15 | Son Güncelleme

Başbakan Giuseppe Conte ve hükümet için yarın güvenoyuna gidilmesini öngören önergeler Senato'da reddedildi - Hükümet krizinde gözler, 20 Ağustos'ta Başbakan Giuseppe Conte’nin Senato'da yapacağı konuşmaya çevrildi

İtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı aynı zamanda Lig lideri Matteo Salvini'nin geçen perşembe erken seçim isteğiyle baş gösteren ve Lig'in, geçen cuma Başbakan Giuseppe Conte için güvenoyu talep etmesiyle zirveye çıkan kriz, 20 Ağustos’a ertelendi.

Güvenoyu tarihini belirlemek üzerine dün Senato Başkanı Maria Elisabetti Casellatti başkanlığında dün toplanan partilerin senato grup başkanları, bir uzlaşıya varamadığı için Senato Genel Kurulu, bugün olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Yaz tatillerini yarıda keserek başkent Roma’ya gelen senatörler, hararetli geçen genel kurulda, Lig Partisi ve diğer sağ partilerin, hükümet için güvenoyunu yarına çekme yönündeki önergelerini oyladı.

Önergeler, Lig’in hükümetteki koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S), anamuhalefet Demokratik Parti (PD) ve diğer muhalefet partilerinin oylarıyla reddedildi.

- "Sözü halka bırakalım"

Krizi başlatan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı aynı zamanda Lig lideri Matteo Salvini, Senato’da yaptığı konuşmada, koalisyon ortağı M5S’nin "Parlamenterlerin sayısını azaltalım sonra da seçimlere gidelim" restini gördüğünü belirterek, "Sayıyı azaltalım sonra da hemen ertesi gün seçime gidelim. Sözü halka bırakalım." dedi.

M5S’in senato grup başkanı Stefano Patuanelli ise Lig’in hükümet aleyhine verdiği güvenoyu talebini geri çekmesini beklediklerini, parlamenter sayısını azalttıktan sonra seçime gidilebileceğini söyledi.

Ana muhalefet PD’nin önde gelen isimlerinden Senatör Matteo Renzi ise bugün, genel kuruldan önce düzenlediği basın toplantısında, Salvini’nin Senato’daki sandalye dağılımında azınlıkta olduğunu, bunun bugünkü oylama ile görüleceğini kaydetti. Renzi, Senato'daki oylamanın bir anlaşma imkanı olabileceğini siyasi güçlere göstereceğini ifade etti.

- Krizde gözler 20 Ağustos’a çevrildi

Senato, bugün reddettiği önergelerle resmi takvimi öne almadı ve hükümet krizini, bir hafta ertelemiş oldu.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, 20 Ağustos Salı günü Başbakan Conte’nin konuşmasının sonunda istifasını açıklayabileceği, açıklamazsa Lig’in hükümetten çekilebileceği ya da PD’nin M5S ile Lig’in erken seçim talebini bozacak şekilde anlaşmaya gidebileceği senaryoları dile getiriliyor.

-Sarı-yeşil koalisyon krizde

Ülkede bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senatoda geçen hafta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer alınca, Lig lideri Salvini'den, "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği" gerekçesiyle bir an önce erken seçime gidilmesi çağrısı gelmişti.

Koalisyon ortağı M5S'nin lideri Di Maio ise Lig'i, seçmenle ve ülkeyle dalga geçmekle suçlayarak, "Parlamenterlerin sayısını azaltalım sonra da seçimlere gidelim." açıklamasını yapmıştı.

Başbakan Conte de önceki haftalarda sahillerden görüntü veren Salvini'ye tepki göstererek, "Bu hükümet her zaman az konuştu, çok iş yaptı. Bu hükümet sahilde değildi." ifadesini kullanmıştı.

Conte, Salvini'nin seçime gitme kararının nedenlerini parlamentoya ve ulusa açıklaması gerektiğini de söylemişti.

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

Ülkede mayısta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, göçmen karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Lig, oylarını arttırarak yüzde 34 ile İtalya'da birinci parti çıkmış, M5S ise 2018 seçimlerine göre büyük bir düşüş yaşamış ve yüzde 33’ten yüzde 17’ye gerilemişti.

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5 Yıldız Hareketi (M5S) İtalya Başbakanı Giuseppe Conte İtalya'daki hükümet krizi Lig Partisi Matteo Renzi Matteo Salvini

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