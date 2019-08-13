İtalya'daki hükümet krizi

Önergeler, Lig’in hükümetteki koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S), anamuhalefet Demokratik Parti (PD) ve diğer muhalefet partilerinin oylarıyla reddedildi.

Yaz tatillerini yarıda keserek başkent Roma’ya gelen senatörler, hararetli geçen genel kurulda, Lig Partisi ve diğer sağ partilerin, hükümet için güvenoyunu yarına çekme yönündeki önergelerini oyladı.

Güvenoyu tarihini belirlemek üzerine dün Senato Başkanı Maria Elisabetti Casellatti başkanlığında dün toplanan partilerin senato grup başkanları, bir uzlaşıya varamadığı için Senato Genel Kurulu, bugün olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı aynı zamanda Lig lideri Matteo Salvini'nin geçen perşembe erken seçim isteğiyle baş gösteren ve Lig'in, geçen cuma Başbakan Giuseppe Conte için güvenoyu talep etmesiyle zirveye çıkan kriz, 20 Ağustos’a ertelendi.

İtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.

- "Sözü halka bırakalım"

Krizi başlatan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı aynı zamanda Lig lideri Matteo Salvini, Senato’da yaptığı konuşmada, koalisyon ortağı M5S’nin "Parlamenterlerin sayısını azaltalım sonra da seçimlere gidelim" restini gördüğünü belirterek, "Sayıyı azaltalım sonra da hemen ertesi gün seçime gidelim. Sözü halka bırakalım." dedi.

M5S’in senato grup başkanı Stefano Patuanelli ise Lig’in hükümet aleyhine verdiği güvenoyu talebini geri çekmesini beklediklerini, parlamenter sayısını azalttıktan sonra seçime gidilebileceğini söyledi.

Ana muhalefet PD’nin önde gelen isimlerinden Senatör Matteo Renzi ise bugün, genel kuruldan önce düzenlediği basın toplantısında, Salvini’nin Senato’daki sandalye dağılımında azınlıkta olduğunu, bunun bugünkü oylama ile görüleceğini kaydetti. Renzi, Senato'daki oylamanın bir anlaşma imkanı olabileceğini siyasi güçlere göstereceğini ifade etti.

- Krizde gözler 20 Ağustos’a çevrildi

Senato, bugün reddettiği önergelerle resmi takvimi öne almadı ve hükümet krizini, bir hafta ertelemiş oldu.