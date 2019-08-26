İtalya'daki hükümet krizinde gözler çarşamba gününde

Cumhurbaşkanının bu istişarelerinden hükümet kuracak koalisyon formülü çıkmaması durumunda, erken seçim kararı alması kaçınılmaz olacak ancak basına yansıyan son haberler doğrultusunda erken seçim şu anda uzak ihtimal görülüyor.

Mattarella'nın geçen hafta yaptığı ilk tur istişarelerde, bazı partilerin hükümet kurma çalışmaları için süre istemesinin ardından gözler, yarın ve çarşamba günü yapılacak ikinci tur istişarelere çevrilmiş durumda.

Mattarella'nın verdiği sürenin dolmasına az süre kala, parlamentoda en çok sandalyesi bulunan parti konumundaki düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile sandalye sayısı bakımından parlamentoda 3. büyük parti olan merkez soldan Demokratik Parti'nin (PD) yeni hükümet için anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor.

- İkinci Conte hükümetine doğru

İlk tur istişarelerin ardından yeni hükümeti kurmak için görüşme sıklıkları perşembeden bu yana artan, M5S ile PD arasında ismi yeni hükümetin de başbakanı olarak düşünülen Giuseppe Conte üstündeki pürüz, İtalyan basınına göre aşılmak üzere.

Yeni hükümetin uzun soluklu ve değişim hükümeti olması gerektiğini savunan, bu nedenle M5S - Lig koalisyonunun başbakanı olan Conte'yi yeni dönemde istemeyen PD'nin, Conte karşıtı bu tavrını yumuşattığı ifade edildi.

İtalyan Rainews24 kanalının M5S kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, PD'nin Conte üzerindeki vetosunu kaldırmak üzere olduğu bildirildi. Buna göre, M5S (sarı) - PD (kırmızı) ve sol görüşlü diğer küçük partilerin desteğiyle Conte liderliğinde "sarı-kırmızı koalisyon" kurulma ihtimali güçlendi.