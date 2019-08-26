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İtalya'daki hükümet krizinde gözler çarşamba gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 21:56 | Son Güncelleme

İlk tur siyasi istişareleri geçen hafta yapan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yarın ve çarşamba günü ikinci tur istişareleri gerçekleştirecek - 5 Yıldız Hareketi ve Demokratik Parti yeni hükümeti kurmak için görüşürken, başbakanlığı yine Giuseppe Conte'nin üstleneceği senaryoları ağırlık kazandı

İtalya'da geçen hafta Başbakan Giuseppe Conte'nin istifasını vermesiyle zirveye ulaşan hükümet krizine çözüm bulmak için Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, iki gün sürecek ikinci tur istişareleri yarın başlatacak.

Mattarella'nın geçen hafta yaptığı ilk tur istişarelerde, bazı partilerin hükümet kurma çalışmaları için süre istemesinin ardından gözler, yarın ve çarşamba günü yapılacak ikinci tur istişarelere çevrilmiş durumda.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mattarella'nın ikinci tur istişarelerine yarın, parlamentonun üst kanadı Senato Başkanı Maria Elisabetta Casellati, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile parlamentoda temsil edilen küçük siyasi partilerin temsilcileriyle görüşerek başlayacak.

Çarşamba günü parlamentoda sandalye sayısı fazla siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek Mattarella'nın çarşamba akşamı yapacağı açıklama ise siyasi krizin akıbeti açısından büyük önem taşıyor.

Cumhurbaşkanının bu istişarelerinden hükümet kuracak koalisyon formülü çıkmaması durumunda, erken seçim kararı alması kaçınılmaz olacak ancak basına yansıyan son haberler doğrultusunda erken seçim şu anda uzak ihtimal görülüyor.

Mattarella'nın verdiği sürenin dolmasına az süre kala, parlamentoda en çok sandalyesi bulunan parti konumundaki düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile sandalye sayısı bakımından parlamentoda 3. büyük parti olan merkez soldan Demokratik Parti'nin (PD) yeni hükümet için anlaşmaya yakın olduğu ifade ediliyor.

- İkinci Conte hükümetine doğru

İlk tur istişarelerin ardından yeni hükümeti kurmak için görüşme sıklıkları perşembeden bu yana artan, M5S ile PD arasında ismi yeni hükümetin de başbakanı olarak düşünülen Giuseppe Conte üstündeki pürüz, İtalyan basınına göre aşılmak üzere.

Yeni hükümetin uzun soluklu ve değişim hükümeti olması gerektiğini savunan, bu nedenle M5S - Lig koalisyonunun başbakanı olan Conte'yi yeni dönemde istemeyen PD'nin, Conte karşıtı bu tavrını yumuşattığı ifade edildi.

İtalyan Rainews24 kanalının M5S kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, PD'nin Conte üzerindeki vetosunu kaldırmak üzere olduğu bildirildi. Buna göre, M5S (sarı) - PD (kırmızı) ve sol görüşlü diğer küçük partilerin desteğiyle Conte liderliğinde "sarı-kırmızı koalisyon" kurulma ihtimali güçlendi.

PD lideri Nicola Zingaretti de akşamüstü M5S lideri Luigi Di Maio ile yaptığı görüşmesinin ardından, hükümet anlaşması için doğru yolda olduklarını söyledi.

Di Maio, Zingaretti ve Fransa'daki G7 Zirvesi'nden erken dönen Conte'nin bu akşam üçlü zirve yapacağı bildirildi.

- Lig lideri Salvini'den tepki

Ay başında koalisyon ortağı M5S'yi her şeye "hayır" demekle suçlayıp, erken seçim çağrısıyla hükümeti bozmasının ardından Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, M5S-PD desteğiyle ikinci Conte hükümeti senaryosuna tepki gösterdi.

Salvini, Senato'da düzenlediği basın toplantısında, "Koltuk sevdalılarının hükümeti doğuyor. Bu, son seçimlerde oy oranı yüksek çıkan çoğunluğa aykırı biri işaret. Lig'in seçimini gururla onaylıyorum. Onur, namus ve tutarlılık bin bakanlığa değer." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Lig Partisi kadrolarından da M5S ile barışmaya yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Lig-M5S koalisyon hükümetinde Tarım Bakanlığı görevini yürüten Lig Partili Gianmarco Centinaio, ANSA'ya yaptığı açıklamada, M5S ile uzun soluklu yeni hükümet anlaşmasına varmak için hazır olduklarını bir kez daha yineledi.

M5S'den ise hükümeti bozan Salvini'ye bir daha güvenilemeyeceğine dair mesajlar geliyor.

- İtalya, AB'den süre istedi

Bu arada İtalya, Ursula von der Leyen başkanlığındaki yeni Avrupa Komisyonuna göndereceği komiserini belirlemek üzere ek süre istedi. Bir isim verilmesi için normalde bugün son gün iken, hükümet krizi dolayısıyla İtalya süre istemek zorunda kaldı.

- Hükümet krizi

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S) - yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan teknokrat Başbakan Conte liderliğindeki hükümet, ülkede 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerde en yüksek oyu alan iki parti arasında 1 Haziran 2018'de kurularak göreve gelmişti.

Son aylarda fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon hükümetinin ortakları M5S ile Lig Partisi, Senato'da 8 Ağustos'ta yapılan Torino-Lyon Yüksek Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin oylamada da karşıt saflarda yer almıştı.

Salvini, bu oylamayla "hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiğini" ayrıca "M5S'in her şeye 'hayır' dediğini" savunarak erken seçim istemişti.

Lig Partisi'nin bu çıkışa ek, Conte için güvenoyu istemesi krizde tansiyonu yükseltmiş, Başbakan Conte de güvenoyu gündeme alınmadan 20 Ağustos'ta Senato'da istifasını açıklamıştı.

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