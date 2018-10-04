HABER

İtalya'daki ırkçı saldırgana 12 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 01:12 | Son Güncelleme

Macerata'da Afrikalı göçmenlere ırkçı saldırıda bulunan Luca Traini, 12 yıl hapse çarptırıldı

İtalya’nın doğusundaki Macerata kentinde Afrikalılara ırkçı silahlı saldırı düzenleyen Luca Traini, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 3 Şubat’ta aracından açtığı ateşle 6 Afrikalı göçmenin yaralanmasına neden olan Traini (29), çıkarıldığı mahkemece 12 yıl hapis cezasına ve davacılara tazminat ödemeye mahkum edildi.

Irkçı saldırgan Traini, hapis cezasını tamamladıktan sonra da üç yıl şartlı tahliye altında kalmaya devam edecek.

Karar açıklanmadan önce duruşmada söz alan Traini, bu saldırıyı yaptığı için pişman olduğunu öne sürdü. “Herhangi bir ırkçı nefret beslemediğini” iddia eden Traini, saldırıyı “uyuşturucu satıcılarına karşı adaleti sağlamak için” yaptığını savundu.

Traini, gerçekleştirdiği ırkçı saldırıda rastgele Afrikalı göçmenleri hedef alarak ateş açmıştı.

Traini’nin çarptırılabileceği en yüksek ceza 22 yıl olmasına rağmen Savcılık, “hafifletici şartlar” olduğunu öne sürerek saldırgan için 12 yıl hapis cezası talep etmişti.

Afrikalıları hedef alan saldırgan, daha sonra araçtan çıkıp sırtına İtalya bayrağı sarmıştı. Saldırının ardından meydandaki anıtın önünde "Yaşasın İtalya" diye bağırıp, "Nazi selamı veren" saldırgan, polisin olay yerine intikal etmesiyle suçunu kabul etmiş ve tutuklanmıştı.

Traini'nin ırkçı saldırısında yaşları 21 ile 33 arasında değişen biri kadın 6 kişi yaralanmıştı. Yaralıların kökeni Mali, Nijerya ve Gana olarak açıklanmıştı.

Traini'nin annesinin evinde arama yapan polis, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın lideri Adolf Hitler'in "Kavgam" isimli kitabı, üzerinde "Kelt haçı" bulunan bir bayrak ile aşırı sağa ilişkin diğer bazı yayınlar ele geçirmişti.

Irkçı saldırıyı gerçekleştiren Traini'nin daha önce, şu an hükümetin ortaklarından olan aşırı sağ görüşlü Lig (eski adıyla Kuzey Ligi) partisinden bir belediyenin meclis üyeliğine aday gösterildiği de ortaya çıkmıştı. Partinin seçim bildirisinde "Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayanların kontrol edilmesi" şeklinde bir başlık da yer alıyordu.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Kastamonu'da, 8'inci Ahşap Fuarı kapılarını açtıKastamonu'da, 8'inci Ahşap Fuarı kapılarını açtı
'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti 'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrikalı göçmenler ırkçı saldırı İtalya Luca Traini roma saldırı

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Ankara adayı Süleyman Soylu! Nagehan Alçı'dan AK Parti iddiası

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

NATO'dan Rusya'yı kızdıracak hamle

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İstinaf Mahkemesi, Hüseyin Çapkın ve Hüseyin Avni Mutlu'nun cezasını onadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.