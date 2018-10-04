İtalya'daki ırkçı saldırgana 12 yıl hapis

İtalya’nın doğusundaki Macerata kentinde Afrikalılara ırkçı silahlı saldırı düzenleyen Luca Traini, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 3 Şubat’ta aracından açtığı ateşle 6 Afrikalı göçmenin yaralanmasına neden olan Traini (29), çıkarıldığı mahkemece 12 yıl hapis cezasına ve davacılara tazminat ödemeye mahkum edildi.

Irkçı saldırgan Traini, hapis cezasını tamamladıktan sonra da üç yıl şartlı tahliye altında kalmaya devam edecek.

Karar açıklanmadan önce duruşmada söz alan Traini, bu saldırıyı yaptığı için pişman olduğunu öne sürdü. “Herhangi bir ırkçı nefret beslemediğini” iddia eden Traini, saldırıyı “uyuşturucu satıcılarına karşı adaleti sağlamak için” yaptığını savundu.

Traini, gerçekleştirdiği ırkçı saldırıda rastgele Afrikalı göçmenleri hedef alarak ateş açmıştı.

Traini’nin çarptırılabileceği en yüksek ceza 22 yıl olmasına rağmen Savcılık, “hafifletici şartlar” olduğunu öne sürerek saldırgan için 12 yıl hapis cezası talep etmişti.

Afrikalıları hedef alan saldırgan, daha sonra araçtan çıkıp sırtına İtalya bayrağı sarmıştı. Saldırının ardından meydandaki anıtın önünde "Yaşasın İtalya" diye bağırıp, "Nazi selamı veren" saldırgan, polisin olay yerine intikal etmesiyle suçunu kabul etmiş ve tutuklanmıştı.