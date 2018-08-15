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İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

15.08.2018 11:35 | Son Güncelleme

Cenova'daki otoyol köprüsünün çökmesi en az 35 kişinin hayatına mal oldu.

İtalya'daki köprü faciasında bilanço ağır

Faciaya yeterli bakım yapılmamasının neden olduğu öne sürüldü.İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üzerinde bulunan köprünün çökmesi sonucu ölenlerin sayısının 35'e çıktığı ve kaza kurbanları arasında üç de çocuğun bulunduğu açıklandı.

Şimdiye kadar Avrupa'da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olan bin 100 metre uzunluğundaki Morandi Köprüsü'nün çöküş nedeni araştırılıyor.

Fırtına ve şiddetli yağış sırasında 100 metrelik bölümü çöken 40 metre yüksekliğindeki otoyol köprüsünde seyretmekte olan 30 dolayındaki araç enkaz altında kalırken, köprüdeki kamyonlar da Polcevera nehrine düşmüştü.

Aynı zamanda tatil güzergâhı olarak da adlandırılan A-10 otoyolu İtalya'nın en önemli doğu-batı bağlantısını oluşturuyor.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvi Salı akşamı yaptığı açıklamada, köprünün bakımsızlık nedeniyle çöktüğünü ve bakımın ihmal edilmesinden sorumlu olanlardan hesap sorulacağını söyledi. Eski İtalyan Ulaştırma Bakanı Graziano Delrio Ansa haber ajansına verdiği demeçte kazayı siyasi spekülasyonlar için kullanmanın hayatını kaybedenlere saygısızlık anlamına geldiğini belirtti.

Ulaşım altyapısı yenilenmek zorunda

Köprü faciası İtalya'da alarm zillerinin çalınmasına yol açtı. La Repubblica gazetesinin bir haberinde İtalya'daki 300 köprü ve tünelin altyapının yenilenmemesi ve gerekli bakımın yapılmaması nedeniyle çürüdüğü belirtildi.

Morandi Köprüsü hizmete açıldığından beri inşa masraflarının yüksekliği nedeniyle eleştirilmekteydi. Pahalı tadilat çalışmaları da İtalya'da tartışma konusu olmaktaydı. Köprünün işletmecisi Autostrade per Italia şirketi facia sırasında viyadükte inşaat çalışmaları yapılmakta olduğunu duyurdu.

300 kişilik bir ekiple yapılan kurtarma çalışmaları sırasında köprü ayakları yakınındaki evler tahliye edildi. Köprüden düşen beton parçalarının evlerini tahrip ettiği 400 kişinin açıkta kaldığı açıklandı. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Edoardo Rixi köprünün tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Rixi bunun trafiği önemli ölçüde etkileyeceğini ve ulaşım sıkıntısına yol açacağını ifade etti.

DW,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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