İtalya'daki köprü faciasında suçlu aranıyor

Hükümet, suçu özel şirket ve devletin yeterli harcama yapmasına izin vermediğini öne sürdüğü AB'ye atıyor.İtalya'nın Cenova kentinde çöken ve 42 kişinin ölümüne neden olan otoban köprüsüyle ilgili tartışmalar sürüyor. Koalisyon hükümeti, olayın sorumlusu olarak, çöken köprü dâhil ülkedeki otobanların büyük bölümünü işleten Autostrade per l'Italia şirketini görüyor.

"Olması gereken ilk şey, Autostrade per l'Italia'nın başında bulunanların istifa etmesi" diyen İtalya Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli, 150 milyon euro ceza kesmeyi planladıkları şirketle yapılmış olan kontratın da iptal edilmesi için gerekli prosedürü başlattıklarını açıkladı.

1967 yılında inşa edilen ve iki yıl önce bakımdan geçen Morandi Köprüsü, Salı günü şiddetli yağmur ve fırtınanın bölgede etkili olduğu saatlerde çökmüştü. Köprünün üzerindeki onlarca aracın yaklaşık 45 metre yükseklikten düşmesine neden olan olayda en az 42 kişi hayatını kaybetti. Autostrade per l'Italia şirketi, 1,2 kilometre uzunluğundaki köprü çöktüğü sırada söz konusu yolda temel güçlendirme çalışmaları yapıldığını belirtmişti.