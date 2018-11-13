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İtalya’daki Libya Zirvesi'nde Uzlaşma Yok

13.11.2018 19:41 | Son Güncelleme

Yedi yıldır süren çatışmaların ardından Libya’nın istikrara kavuşturulması amacıyla İtalya’da düzenlenen zirve başarısız oldu

İtalya’daki Libya Zirvesi'nde Uzlaşma Yok

Yedi yıldır süren çatışmaların ardından Libya’nın istikrara kavuşturulması amacıyla İtalya’da düzenlenen zirve başarısız oldu. Sicilya’da yapılan zirvenin ikinci gününde organizatörler Libya’da çatışan ana grupların temsilcilerinin bile zirveye katılımını sağlayamadı.

Anadolu Ajansı da, Türkiye’nin İtalya’da yapılacak Libya Konferansı’ndan çekildiğini bildirdi.

Habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayriresmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır. Türkiye derin hayal kırıklığıyla toplantıyı terk ediyor" ifadelerini kullandı.

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi’nin desteklediği Libya Ulusal Orudusu komutanı Halifa Hafter da zirve için Sicilya’nın Palermo kentine gitti ancak takviminin belirsiz olduğu gerekçesiyle görüşmelere katılmadı.

Zirveye OPEC üyesi Libya’nın istikrara kavuşturulması çabasından çok İtalya ve Fransa arasındaki hissedilir rekabet damgasını vurdu.

Fransa da Mayıs ayında benzer bir zirveye ev sahipliği yapacağını duyurmuştu.

İtalya görüşmeye Başkan Donald Trump, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in katılmasını umuyordu ancak bunlar ve diğer davetli liderler zirveye yalnızca temsilcilerini göndermekle yetindi.

Birinci Dünya Savaşı öncesinde İtalyan kuvvetleri Libya’yı Osmanlı İmparatorluğu’ndan alarak kolonileştirmişti. Bu nedenle İtalya Libya’nın istikrara kavuşturulmasında öncü rol oynamak istiyor.

Libya, biri BM destekli Fayiz el Serrac liderliğindeki Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) diğeri de ülkenin doğusundaki Halife Hafter’i destekleyen Temsilciler Meclisi olmak üzere iki hükümet tarafından yönetiliyor.

Fransa’da bu yılın başında düzenlenen başka bir zirvenin ardından seçimlerin Aralık ayında yapılmasını umuluyordu. Ancak ülkede süre gelen şiddet olayları ve kaos nedeniyle bundan vazgeçildi.

Libya’da İtalya ve Fransa’nın önemli iş bağlantıları var. Uzmanlara göre iki ülke arasındaki rekabet barış çabalarına gölge düşürüyor.

Libya aynı zamanda Afrika’dan Avrupa’ya gitmek isteyenlerin çıkış noktası durumunda.

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