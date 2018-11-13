İtalya’daki Libya Zirvesi'nde Uzlaşma Yok

Yedi yıldır süren çatışmaların ardından Libya’nın istikrara kavuşturulması amacıyla İtalya’da düzenlenen zirve başarısız oldu. Sicilya’da yapılan zirvenin ikinci gününde organizatörler Libya’da çatışan ana grupların temsilcilerinin bile zirveye katılımını sağlayamadı.

Anadolu Ajansı da, Türkiye’nin İtalya’da yapılacak Libya Konferansı’ndan çekildiğini bildirdi.

Habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "Bu sabah bazı taraflar arasında düzenlenen gayriresmi toplantı ve bunların Akdeniz bölgesindeki başlıca aktörler olarak sunulması bizim şiddetle karşı çıktığımız çok yanıltıcı ve zarar verici bir yaklaşımdır. Türkiye derin hayal kırıklığıyla toplantıyı terk ediyor" ifadelerini kullandı.

Tobruk’taki Temsilciler Meclisi’nin desteklediği Libya Ulusal Orudusu komutanı Halifa Hafter da zirve için Sicilya’nın Palermo kentine gitti ancak takviminin belirsiz olduğu gerekçesiyle görüşmelere katılmadı.

Zirveye OPEC üyesi Libya’nın istikrara kavuşturulması çabasından çok İtalya ve Fransa arasındaki hissedilir rekabet damgasını vurdu.