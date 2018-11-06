İtalya'daki sel ve heyelanda ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

İtalya'nın kuzey ve güneyinde etkili yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 30'a çıktı.
İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkede bir haftadan fazladır etkisini gösteren fırtına ile şiddetli yağışlardan kaynaklı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 30 oldu.
Sel ve heyelanlar nedeniyle 14 milyondan fazla ağaç da hasar gördü.
Ülkedeki 6 bölgede verilen fırtına alarmı devam ediyor.
Fırtınadan en çok etkilenen yer, rüzgarın hızının saatte 180 kilometre ile en yüksek seviyeye ulaştığı Ligurya bölgesi oldu. Bölgede 20 binden fazla kişiye elektrik sağlanamadığı açıklanmıştı.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Venedik kenti de fırtınadan etkilenmiş ve şehrin kara bölümünün yüzde 75'i sular altında kalmıştı.
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