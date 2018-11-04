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İtalya'daki sellerde 30 kişi öldü

04.11.2018 19:25 | Son Güncelleme

İtalya'daki seller nedeniyle Sicilya Adası'nda 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki can kaybı 30'a ulaştı.

İtalya'daki sellerde 30 kişi öldü

Şiddetli fırtınaların etkili olduğu İtalya'da, ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'ndaki sellerde 12 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden dokuzunun, Palermo bölgesinde taşan bir nehir yakınlarındaki bir evde kalan iki ailenin üyeleri olduğunu açıkladı. Ölenler arasında 1 ve 3 yaşlarında iki çocuğun da olduğu belirtildi.

Yine Palermo bölgesindeki Vicari'de 44 yaşındaki bir erkek, aracında cansız hâlde bulundu. Agrigento bölgesinde ise araçları sele kapılan iki kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik ihmali şüphesi

Sicilya savcısı Ambrogio Cartosio, bölgedeki durumu "tam bir felaket" olarak tanımladı. Yetkililer, nehir yakınlarına inşa edilen evlerin güvenlik standartlarını karşılayıp karşılamadığını incelemek için soruşturma başlattı.

İtalyan ordusu, çok sayıda askeri adadaki ana yolların durumunun kontrol edilmesi için Sicilya'ya sevk etti. Sicilya'daki birçok yol geçtiğimiz günlerde seller nedeniyle kapanmıştı. Adadaki belediye başkanları okul, park ve al geçitlerin de önlem amacıyla kapatılmasını talimatı vermişti.

İtalya'daki şiddetli fırtınalar, ülkenin kuzeyinde ve Venedik civarında da etkili olmuştu. Bu bölgelerde yaşanan seller nedeniyle en az 18 kişi hayatını kaybetmişti.

DW,AFP,AP/CÖ,ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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