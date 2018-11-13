İtalya'daki Uluslararası Libya Konferansı

PALERMO (AA) - İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'da devam eden siyasi krize ilişkin, "Libya'da çözüm dışarıdan dayatılamaz." dedi.

Conte ve Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, İtalya'nın Palermo kentinde iki gün süren Uluslararası Libya Konferansı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konferansın başlamadan önce Libya'daki tarafların katılımına özel önem verdiklerini belirten Conte, "Libya'da 6 milyon insan seçimlerden yana ve bunun gerçekleşmesi için daha fazla bekleyemeyiz. Libya ile ekonomik ve kültürel bağlarımız var. Bu nedenle kendimizi sorumlu hissediyoruz. Kendimizi kandırmamalıyız ama şunu da söylemeliyiz ki Libya'da barış konusunda önemli bir aşama kaydedildi." ifadelerini kullandı.

"Libya'da çözüm dışarıdan dayatılamaz." diyen Conte, İtalya'nın ve uluslararası toplumun Libya'da düzenli ordu kurulmasına destek olması gerektiğini söyledi.

Salame de konferansı başarılı bulduğunu belirterek, "Libya halkına barış, güvenlik ve refah getirmek için önemli bir adım oldu. Libya halkı şu anda yaşadıklarından daha iyi bir hayatı hak ediyor." diye konuştu.

Konferansa katılan Libyalı tarafların istikrar için "ciddi bir taahhütte" bulunduğunu dile getiren Salame, "Ocak ayında Libya'da düzenlenecek ulusal konferans da Palermo sayesinde kolaylaştı." ifadelerini kullandı.

