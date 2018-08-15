HABER

İtalya’daki Viyadük Faciasında Sorumlu Arayışı

15.08.2018 19:00 | Son Güncelleme

Venova’da, bir otoyol üzerindeki viyadüğün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükselirken, Başbakan Yardımcısı kazadan ülkenin paralı otoyollarının büyük kısmını işleten özel şirketi suçladı

İtalya’daki Viyadük Faciasında Sorumlu Arayışı

İtalya’nın Venova kentinde bir otoyol üzerindeki viyadüğün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi.

Sivil Savunma Dairesi Başkanı Angelo Borrelli, olayın meydana geldiği bölgede 1000 civarında görevlinin katılımıyla arama çalışmaları yürütüldüğünü bildirdi.

Borrelli, 80 metrelik yolun çökmesiyle yaşanan faciada 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İtalyan televizyonlarında olaya ilişkin çarpıcı ayrıntılara yer veriliyor. SKY TG24 televizyonuna konuşan bir görgü tanığı, yeşil bir kamyonun, kendisini bir başka aracın sollaması nedeniyle yavaşladığını ve bu sayede faciadan son anda kurtulduğunu anlattı. Kamyonu geçen otomobilin ise köprünün yıkılmasıyla aşağı uçtuğu belirtildi.

Bu arada İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, köprünün çökmesinden bakım eksikliğini sorumlu tuttu ve ülkenin paralı otoyollarının büyük kısmını işleten özel şirketi suçladı. Cenova savcısı Francesco Cozzi de, soruşturmanın 51 yıllık köprünün bakımı ve tasarımi üzerine odaklandığını bildirdi.

PARTNERHerkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!Herkes 12 yaşında sanıyor ama gerçek çok başka!
Kilisede Çocuk İstismarına Yoğun TepkiKilisede Çocuk İstismarına Yoğun Tepki
Trump'ın 'Köpek' Nitelemesi Tartışma BaşlattıTrump'ın 'Köpek' Nitelemesi Tartışma Başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu

Serbest bırakılan Yunan askerleri ilk kez konuştu

İtfaiyeciye küfürler savuran isyankar papağan!

İtfaiyeciye küfürler savuran isyankar papağan!

Suriye'de kanlı uzlaşı için yeni toplantı

Suriye'de kanlı uzlaşı için yeni toplantı

Kritik görüşme sona erdi!

Kritik görüşme sona erdi!

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Komşudan sıcak açıklama: Türkiye ile yeni bir sayfa

Test sürüşü sırasında 45.000 Euro'luk aracı pert etti!

Test sürüşü sırasında 45.000 Euro'luk aracı pert etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.