İtalya’daki Viyadük Faciasında Sorumlu Arayışı

İtalya’nın Venova kentinde bir otoyol üzerindeki viyadüğün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39’a yükseldi.

Sivil Savunma Dairesi Başkanı Angelo Borrelli, olayın meydana geldiği bölgede 1000 civarında görevlinin katılımıyla arama çalışmaları yürütüldüğünü bildirdi.

Borrelli, 80 metrelik yolun çökmesiyle yaşanan faciada 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İtalyan televizyonlarında olaya ilişkin çarpıcı ayrıntılara yer veriliyor. SKY TG24 televizyonuna konuşan bir görgü tanığı, yeşil bir kamyonun, kendisini bir başka aracın sollaması nedeniyle yavaşladığını ve bu sayede faciadan son anda kurtulduğunu anlattı. Kamyonu geçen otomobilin ise köprünün yıkılmasıyla aşağı uçtuğu belirtildi.

Bu arada İtalya Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio, köprünün çökmesinden bakım eksikliğini sorumlu tuttu ve ülkenin paralı otoyollarının büyük kısmını işleten özel şirketi suçladı. Cenova savcısı Francesco Cozzi de, soruşturmanın 51 yıllık köprünün bakımı ve tasarımi üzerine odaklandığını bildirdi.

