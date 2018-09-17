İtalya'dan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Sefcovic'e sert tepki

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic'in İtalya'daki siyasi durum hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Bence özür dileyip çenesini kapatsın." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Salvini, Sefcovic'in, ülkesindeki siyasi durum ve Salvini'nin partisi aşırı sağcı Lig'in yükselişine dair "endişe duyduğu" şeklindeki ifadelerine sert tepki gösterdi.

Salvini, "Bu Avrupa'nın İtalya'ya, Lig'e ve hükümete yönelik sayısız saldırılarından biri. Bundan başka yapacak daha iyi bir işleri yok mu? Şimdi bizimle çok ilgililer ama yıllar boyunca Avrupalı bürokratlar ülkemizin (göçmen ve sığınmacıların) karaya çıkışları konusundaki yardım taleplerini görmezden geldi ve bizi 700 bin göçmenle baş başa bıraktılar. Bence özür dileyip çenesini kapatsın." ifadesini kullandı.

Gelecek seçimlerde Avrupa Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) adına AB Komisyonu Başkanlığı için adaylığını açıklayan Sefcovic, kendisine İtalya'nın siyasi durumu ve Lig partisinin gidişatına ilişkin yöneltilen bir soruya verdiği cevapta, İtalya'yı pek çok kez ziyaret ettiğini ve bu önemli Avrupa ülkesinin gönülden AB destekçisi olmasından her zaman etkilendiğini anlatmıştı.