İtalya Başbakan Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu üyesi Pierre Moscovici'nin ülkesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "İtalya'da birçok küçük Mussolini olduğunu söyleme cüretini buluyorlar, buna cesaret edemezler." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Di Maio, Moscovici'nin Avrupalı popülistlerin yükselişini 1930'lu yıllara benzeterek, "ortada kesinlikle bir Hitler olmadığı ama belki 'küçük' (faşist Benito Mussolini) Mussoliniler olduğu" şeklindeki sözlerini eleştirdi.

Di Maio, "Bazı Avrupa Komisyonu üyelerinin tavrı kabul edilemez, gerçekten tahammül edilemez. İtalya'da birçok küçük Mussolini olduğunu söyleme cüretini buluyorlar, buna cesaret edemezler." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Bütçeden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger'le başkent Roma'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin AB bütçesini "fon ve göçmen" konularında veto etmeye hazır olduğunu dile getiren Di Maio, İtalya'nın bütçenin planlanması konusundaki pozisyonunun şimdilik değişmediğini söyledi.