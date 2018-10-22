İtalya, gelecek yıl bütçesine ilişkin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun eleştirilerine Ekonomi Bakanı Giovanni Tria'nın bütçeyi açıklayan mektubuyla cevap verdi.

Ekonomi Bakanı Tria, İtalya'nın gelecek sene bütçe planını açıklamak üzere AB Komisyonu'na hitaben bir mektup kaleme aldı.

Tria, mektupta, "Bütçe, İtalya veya diğer Avrupa Birliği ülkelerinin finansal istikrarını riske atmıyor. İtalyan ekonomisinin güçlendirilmesinin, tüm Avrupa ekonomisinin çıkarına olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükümetin hedeflere uyulması maksadıyla açığın veya borcun gayri safi yurtiçi hasılaya oranlarının planlandığı şekilde gitmemesi halinde müdahale için gerekli tüm önlemleri aldığını belirten Tria, hükümetin bilinçli olarak İstikrar ve Büyüme Paktı ile uyumlu olmayan bir mali politika yaklaşımı benimsediğini anlattı.

Bunun zor ancak kriz öncesi gayri safi yurtiçi hasıla seviyelerine gelinebilmesi için gerekli bir karar olduğunu aktaran Tria, hükümetin muhataplarıyla yapıcı diyaloğu sürdüreceğini bildirdi.