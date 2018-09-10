İtalya'dan AB zirvesi açıklaması

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 19-20 Eylül'de Avusturya'nın Salzburg kentinde toplanacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne ilişkin, "İtalya, zirvede beklentilerini ve hassasiyetlerini açıkça ifade edecek. İtalya, bu zirveden bir gelişme sinyali gösterilmesini, Avrupa'nın karmaşık bir yazın ardından durumu ele almasını ve haziran ayında (göç konusunda) alınan ilgili kararları somutlaştırmasını bekliyor." dedi.

Başbakan Conte, başkent Roma'daki Başbakanlık Sarayı’nda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Conte, bu toplantının amacının 19-20 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın Salzburg kentinde toplanacak AB Zirvesi öncesinde ortak çalışmaları geliştirmek olduğunu kaydetti.

Zirvede, göç ve Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkması) olmak üzere iki ana konunun ele alınacağını söyleyen Conte, "İtalya da zirvede beklentilerini ve hassasiyetlerini açıkça ifade edecek. İtalya, bu zirveden bir gelişme sinyali gösterilmesini, Avrupa'nın karmaşık bir yazın ardından durumu ele almasını ve haziran ayında alınan ilgili kararları somutlaştırmasını bekliyor." diye konuştu.